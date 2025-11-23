Steam22 (STM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Steam22 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Steam22 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Steam22 kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Steam22 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Steam22 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.085224 prekybos kainą 2025 m.

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Steam22 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.089485 prekybos kainą 2026 m.

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STM ateities kaina yra $ 0.093959 su 10.25% augimo norma.

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STM ateities kaina yra $ 0.098657 su 15.76% augimo norma.

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.103590, o augimo norma – 21.55%.

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.108769, o augimo norma – 27.63%.

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Steam22 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.177174 prekybos kainą.

Steam22 (STM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Steam22 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.288598 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.085224
    0.00%
  • 2026
    $ 0.089485
    5.00%
  • 2027
    $ 0.093959
    10.25%
  • 2028
    $ 0.098657
    15.76%
  • 2029
    $ 0.103590
    21.55%
  • 2030
    $ 0.108769
    27.63%
  • 2031
    $ 0.114208
    34.01%
  • 2032
    $ 0.119918
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.125914
    47.75%
  • 2034
    $ 0.132210
    55.13%
  • 2035
    $ 0.138820
    62.89%
  • 2036
    $ 0.145761
    71.03%
  • 2037
    $ 0.153050
    79.59%
  • 2038
    $ 0.160702
    88.56%
  • 2039
    $ 0.168737
    97.99%
  • 2040
    $ 0.177174
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Steam22 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.085224
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.085235
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.085305
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.085574
    0.41%
Steam22 (STM) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma STM kaina yra $0.085224. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Steam22 (STM) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė STM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.085235. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Steam22 (STM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.085305. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Steam22 (STM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STM kaina yra $0.085574. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Steam22 kainų statistika

--
----

--

$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia STM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STM turi 100.00M apyvartą ir $ 8.52M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Steam22 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Steam22, dabartinė Steam22 kaina yra 0.085224USD. Apyvartinė Steam22 (STM) pasiūla yra 100.00M STM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,522,439.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.94%
    $ 0.000789
    $ 0.087465
    $ 0.083787
  • 7 dienos
    -17.18%
    $ -0.014643
    $ 0.107890
    $ 0.083124
  • 30 dienų
    -19.50%
    $ -0.016622
    $ 0.107890
    $ 0.083124
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Steam22 kaina pasikeitė $0.000789, atspindinti 0.94% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Steam22 buvo prekiaujama aukščiausia $0.107890 ir žemiausia $0.083124. Kainos pokytis buvo -17.18%. Ši naujausia tendencija parodo STM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Steam22 įvyko -19.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.016622 vertę. Tai rodo, kad STM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Steam22 (STM) kainų prognozės modulis?

Steam22 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Steam22 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Steam22 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Steam22 potencialą.

Kodėl STM kainų prognozė yra svarbi?

STM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STM dabar?
Pagal jūsų prognozes, STM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STM kainų prognozė?
Remiantis Steam22 (STM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STM 2026 m.?
1 vieneto Steam22 (STM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STM kaina 2027 m.?
Steam22 (STM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Steam22 (STM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Steam22 (STM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STM 2030 m.?
1 vieneto Steam22 (STM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STM kainų prognozė 2040 metams?
Steam22 (STM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STM kaina pasieks --.
