Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Steakhouse ETH Morpho Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STEAKETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Steakhouse ETH Morpho Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Steakhouse ETH Morpho Vault kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:01:21(UTC+8)

Steakhouse ETH Morpho Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Steakhouse ETH Morpho Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4,825.04 prekybos kainą 2025 m.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Steakhouse ETH Morpho Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 5,066.292 prekybos kainą 2026 m.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STEAKETH ateities kaina yra $ 5,319.6066 su 10.25% augimo norma.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STEAKETH ateities kaina yra $ 5,585.5869 su 15.76% augimo norma.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STEAKETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 5,864.8662, o augimo norma – 21.55%.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STEAKETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6,158.1095, o augimo norma – 27.63%.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Steakhouse ETH Morpho Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 10,030.9116 prekybos kainą.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Steakhouse ETH Morpho Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 16,339.2980 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4,825.04
    0.00%
  • 2026
    $ 5,066.292
    5.00%
  • 2027
    $ 5,319.6066
    10.25%
  • 2028
    $ 5,585.5869
    15.76%
  • 2029
    $ 5,864.8662
    21.55%
  • 2030
    $ 6,158.1095
    27.63%
  • 2031
    $ 6,466.0150
    34.01%
  • 2032
    $ 6,789.3158
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 7,128.7816
    47.75%
  • 2034
    $ 7,485.2206
    55.13%
  • 2035
    $ 7,859.4817
    62.89%
  • 2036
    $ 8,252.4558
    71.03%
  • 2037
    $ 8,665.0786
    79.59%
  • 2038
    $ 9,098.3325
    88.56%
  • 2039
    $ 9,553.2491
    97.99%
  • 2040
    $ 10,030.9116
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Steakhouse ETH Morpho Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 4,825.04
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 4,825.7009
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 4,829.6667
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 4,844.8689
    0.41%
Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma STEAKETH kaina yra $4,825.04. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė STEAKETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4,825.7009. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STEAKETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4,829.6667. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STEAKETH kaina yra $4,844.8689. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Steakhouse ETH Morpho Vault kainų statistika

--

$ 97.44M
$ 97.44M

20.15K
20.15K

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STEAKETH turi 20.15K apyvartą ir $ 97.44M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Steakhouse ETH Morpho Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Steakhouse ETH Morpho Vault, dabartinė Steakhouse ETH Morpho Vault kaina yra 4,825.04USD. Apyvartinė Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) pasiūla yra 20.15K STEAKETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $97,441,828.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.76%
    $ 262.8
    $ 4,836.44
    $ 4,560.53
  • 7 dienos
    8.18%
    $ 394.8933
    $ 4,875.0905
    $ 4,391.4245
  • 30 dienų
    -1.06%
    $ -51.4802
    $ 4,875.0905
    $ 4,391.4245
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Steakhouse ETH Morpho Vault kaina pasikeitė $262.8, atspindinti 5.76% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Steakhouse ETH Morpho Vault buvo prekiaujama aukščiausia $4,875.0905 ir žemiausia $4,391.4245. Kainos pokytis buvo 8.18%. Ši naujausia tendencija parodo STEAKETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Steakhouse ETH Morpho Vault įvyko -1.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-51.4802 vertę. Tai rodo, kad STEAKETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) kainų prognozės modulis?

Steakhouse ETH Morpho Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STEAKETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Steakhouse ETH Morpho Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STEAKETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Steakhouse ETH Morpho Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STEAKETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STEAKETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Steakhouse ETH Morpho Vault potencialą.

Kodėl STEAKETH kainų prognozė yra svarbi?

STEAKETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STEAKETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, STEAKETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STEAKETH kainų prognozė?
Remiantis Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STEAKETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STEAKETH 2026 m.?
1 vieneto Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STEAKETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STEAKETH kaina 2027 m.?
Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STEAKETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STEAKETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STEAKETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STEAKETH 2030 m.?
1 vieneto Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STEAKETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STEAKETH kainų prognozė 2040 metams?
Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STEAKETH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.