Staked USN (SUSN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Staked USN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SUSN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Staked USN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Staked USN kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:24:31(UTC+8)

Staked USN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Staked USN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.14 prekybos kainą 2025 m.

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Staked USN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1969 prekybos kainą 2026 m.

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SUSN ateities kaina yra $ 1.2568 su 10.25% augimo norma.

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SUSN ateities kaina yra $ 1.3196 su 15.76% augimo norma.

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUSN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3856, o augimo norma – 21.55%.

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUSN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4549, o augimo norma – 27.63%.

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Staked USN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.3699 prekybos kainą.

Staked USN (SUSN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Staked USN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.8604 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.14
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1969
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2568
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3196
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3856
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4549
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5277
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6040
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6842
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7685
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8569
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9497
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0472
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1496
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2571
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3699
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Staked USN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.14
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.1401
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1410
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.1446
    0.41%
Staked USN (SUSN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma SUSN kaina yra $1.14. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Staked USN (SUSN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė SUSN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Staked USN (SUSN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SUSN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1410. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Staked USN (SUSN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SUSN kaina yra $1.1446. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Staked USN kainų statistika

--
----

--

$ 15.66M
$ 15.66M$ 15.66M

13.79M
13.79M 13.79M

--
----

--

Naujausia SUSN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SUSN turi 13.79M apyvartą ir $ 15.66M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Staked USN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Staked USN, dabartinė Staked USN kaina yra 1.14USD. Apyvartinė Staked USN (SUSN) pasiūla yra 13.79M SUSN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $15,662,863.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.000864
    $ 1.14
    $ 1.13
  • 7 dienos
    0.27%
    $ 0.003063
    $ 1.1367
    $ 1.1250
  • 30 dienų
    0.96%
    $ 0.010903
    $ 1.1367
    $ 1.1250
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Staked USN kaina pasikeitė $0.000864, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Staked USN buvo prekiaujama aukščiausia $1.1367 ir žemiausia $1.1250. Kainos pokytis buvo 0.27%. Ši naujausia tendencija parodo SUSN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Staked USN įvyko 0.96%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.010903 vertę. Tai rodo, kad SUSN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Staked USN (SUSN) kainų prognozės modulis?

Staked USN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SUSN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Staked USN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SUSN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Staked USN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SUSN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SUSN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Staked USN potencialą.

Kodėl SUSN kainų prognozė yra svarbi?

SUSN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SUSN dabar?
Pagal jūsų prognozes, SUSN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SUSN kainų prognozė?
Remiantis Staked USN (SUSN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SUSN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SUSN 2026 m.?
1 vieneto Staked USN (SUSN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUSN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SUSN kaina 2027 m.?
Staked USN (SUSN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SUSN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SUSN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked USN (SUSN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SUSN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked USN (SUSN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SUSN 2030 m.?
1 vieneto Staked USN (SUSN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUSN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SUSN kainų prognozė 2040 metams?
Staked USN (SUSN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SUSN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:24:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.