Staked Neptune OAS (STOAS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Staked Neptune OAS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STOAS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Staked Neptune OAS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Staked Neptune OAS kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:48:17(UTC+8)

Staked Neptune OAS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Staked Neptune OAS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011973 prekybos kainą 2025 m.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Staked Neptune OAS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.012571 prekybos kainą 2026 m.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STOAS ateities kaina yra $ 0.013200 su 10.25% augimo norma.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STOAS ateities kaina yra $ 0.013860 su 15.76% augimo norma.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STOAS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.014553, o augimo norma – 21.55%.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STOAS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.015281, o augimo norma – 27.63%.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Staked Neptune OAS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.024891 prekybos kainą.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Staked Neptune OAS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.040545 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.011973
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012571
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013200
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013860
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014553
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015281
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016045
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016847
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.017690
    47.75%
  • 2034
    $ 0.018574
    55.13%
  • 2035
    $ 0.019503
    62.89%
  • 2036
    $ 0.020478
    71.03%
  • 2037
    $ 0.021502
    79.59%
  • 2038
    $ 0.022577
    88.56%
  • 2039
    $ 0.023706
    97.99%
  • 2040
    $ 0.024891
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Staked Neptune OAS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.011973
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.011974
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011984
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.012022
    0.41%
Staked Neptune OAS (STOAS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma STOAS kaina yra $0.011973. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė STOAS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011974. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STOAS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011984. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Staked Neptune OAS (STOAS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STOAS kaina yra $0.012022. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Staked Neptune OAS kainų statistika

--
----

--

$ 134.23K
$ 134.23K$ 134.23K

11.21M
11.21M 11.21M

--
----

--

Naujausia STOAS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STOAS turi 11.21M apyvartą ir $ 134.23K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Staked Neptune OAS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Staked Neptune OAS, dabartinė Staked Neptune OAS kaina yra 0.011973USD. Apyvartinė Staked Neptune OAS (STOAS) pasiūla yra 11.21M STOAS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $134,228.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.09%
    $ -0.000256
    $ 0.012956
    $ 0.011636
  • 7 dienos
    6.66%
    $ 0.000797
    $ 0.012998
    $ 0.011136
  • 30 dienų
    -8.09%
    $ -0.000969
    $ 0.012998
    $ 0.011136
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Staked Neptune OAS kaina pasikeitė $-0.000256, atspindinti -2.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Staked Neptune OAS buvo prekiaujama aukščiausia $0.012998 ir žemiausia $0.011136. Kainos pokytis buvo 6.66%. Ši naujausia tendencija parodo STOAS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Staked Neptune OAS įvyko -8.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000969 vertę. Tai rodo, kad STOAS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Staked Neptune OAS (STOAS) kainų prognozės modulis?

Staked Neptune OAS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STOAS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Staked Neptune OAS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STOAS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Staked Neptune OAS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STOAS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STOAS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Staked Neptune OAS potencialą.

Kodėl STOAS kainų prognozė yra svarbi?

STOAS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STOAS dabar?
Pagal jūsų prognozes, STOAS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STOAS kainų prognozė?
Remiantis Staked Neptune OAS (STOAS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STOAS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STOAS 2026 m.?
1 vieneto Staked Neptune OAS (STOAS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STOAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STOAS kaina 2027 m.?
Staked Neptune OAS (STOAS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STOAS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STOAS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked Neptune OAS (STOAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STOAS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked Neptune OAS (STOAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STOAS 2030 m.?
1 vieneto Staked Neptune OAS (STOAS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STOAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STOAS kainų prognozė 2040 metams?
Staked Neptune OAS (STOAS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STOAS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.