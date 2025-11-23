Staked msUSD (SMSUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Staked msUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SMSUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Staked msUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Staked msUSD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:08:44(UTC+8)

Staked msUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Staked msUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.694562 prekybos kainą 2025 m.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Staked msUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.729290 prekybos kainą 2026 m.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SMSUSD ateities kaina yra $ 0.765754 su 10.25% augimo norma.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SMSUSD ateities kaina yra $ 0.804042 su 15.76% augimo norma.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SMSUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.844244, o augimo norma – 21.55%.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SMSUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.886456, o augimo norma – 27.63%.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Staked msUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.4439 prekybos kainą.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Staked msUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.3520 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.694562
    0.00%
  • 2026
    $ 0.729290
    5.00%
  • 2027
    $ 0.765754
    10.25%
  • 2028
    $ 0.804042
    15.76%
  • 2029
    $ 0.844244
    21.55%
  • 2030
    $ 0.886456
    27.63%
  • 2031
    $ 0.930779
    34.01%
  • 2032
    $ 0.977318
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.0261
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0774
    55.13%
  • 2035
    $ 1.1313
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1879
    71.03%
  • 2037
    $ 1.2473
    79.59%
  • 2038
    $ 1.3097
    88.56%
  • 2039
    $ 1.3751
    97.99%
  • 2040
    $ 1.4439
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Staked msUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.694562
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.694657
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.695228
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.697416
    0.41%
Staked msUSD (SMSUSD) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma SMSUSD kaina yra $0.694562. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė SMSUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.694657. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SMSUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.695228. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Staked msUSD (SMSUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SMSUSD kaina yra $0.697416. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Staked msUSD kainų statistika

--
----

--

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

1.86M
1.86M 1.86M

--
----

--

Naujausia SMSUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SMSUSD turi 1.86M apyvartą ir $ 4.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Staked msUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Staked msUSD, dabartinė Staked msUSD kaina yra 0.694562USD. Apyvartinė Staked msUSD (SMSUSD) pasiūla yra 1.86M SMSUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,057,232.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Staked msUSD kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Staked msUSD buvo prekiaujama aukščiausia $-- ir žemiausia $--. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo SMSUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Staked msUSD įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad SMSUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Staked msUSD (SMSUSD) kainų prognozės modulis?

Staked msUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SMSUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Staked msUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SMSUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Staked msUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SMSUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SMSUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Staked msUSD potencialą.

Kodėl SMSUSD kainų prognozė yra svarbi?

SMSUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SMSUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SMSUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SMSUSD kainų prognozė?
Remiantis Staked msUSD (SMSUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SMSUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SMSUSD 2026 m.?
1 vieneto Staked msUSD (SMSUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SMSUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SMSUSD kaina 2027 m.?
Staked msUSD (SMSUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SMSUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SMSUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked msUSD (SMSUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SMSUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked msUSD (SMSUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SMSUSD 2030 m.?
1 vieneto Staked msUSD (SMSUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SMSUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SMSUSD kainų prognozė 2040 metams?
Staked msUSD (SMSUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SMSUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.