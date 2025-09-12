Staked Level USD (SLVLUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Staked Level USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SLVLUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Staked Level USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Staked Level USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:37:20(UTC+8)

Staked Level USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Staked Level USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.092 prekybos kainą 2025 m.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Staked Level USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1466 prekybos kainą 2026 m.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SLVLUSD ateities kaina yra $ 1.2039 su 10.25% augimo norma.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SLVLUSD ateities kaina yra $ 1.2641 su 15.76% augimo norma.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLVLUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3273, o augimo norma – 21.55%.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLVLUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3936, o augimo norma – 27.63%.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Staked Level USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2701 prekybos kainą.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Staked Level USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6978 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.092
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1466
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2039
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2641
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3273
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3936
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4633
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5365
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6133
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6940
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7787
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8676
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9610
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0591
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1620
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2701
    107.89%
Trumpalaikės Staked Level USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.092
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0921
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0930
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0964
    0.41%
Staked Level USD (SLVLUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SLVLUSD kaina yra $1.092. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SLVLUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0921. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SLVLUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0930. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Staked Level USD (SLVLUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SLVLUSD kaina yra $1.0964. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Staked Level USD kainų statistika

--
----

--

$ 30.79M
$ 30.79M$ 30.79M

28.19M
28.19M 28.19M

--
----

--

Naujausia SLVLUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SLVLUSD turi 28.19M apyvartą ir $ 30.79M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Staked Level USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Staked Level USD, dabartinė Staked Level USD kaina yra 1.092USD. Apyvartinė Staked Level USD (SLVLUSD) pasiūla yra 28.19M SLVLUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $30,785,886.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 1.093
    $ 1.092
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.001190
    $ 1.0932
    $ 1.0884
  • 30 dienų
    0.37%
    $ 0.004082
    $ 1.0932
    $ 1.0884
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Staked Level USD kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Staked Level USD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0932 ir žemiausia $1.0884. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo SLVLUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Staked Level USD įvyko 0.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004082 vertę. Tai rodo, kad SLVLUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Staked Level USD (SLVLUSD) kainų prognozės modulis?

Staked Level USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SLVLUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Staked Level USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SLVLUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Staked Level USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SLVLUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SLVLUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Staked Level USD potencialą.

Kodėl SLVLUSD kainų prognozė yra svarbi?

SLVLUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SLVLUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SLVLUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SLVLUSD kainų prognozė?
Remiantis Staked Level USD (SLVLUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SLVLUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SLVLUSD 2026 m.?
1 vieneto Staked Level USD (SLVLUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLVLUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SLVLUSD kaina 2027 m.?
Staked Level USD (SLVLUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SLVLUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SLVLUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked Level USD (SLVLUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SLVLUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked Level USD (SLVLUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SLVLUSD 2030 m.?
1 vieneto Staked Level USD (SLVLUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLVLUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SLVLUSD kainų prognozė 2040 metams?
Staked Level USD (SLVLUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SLVLUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:37:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.