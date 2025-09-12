Staked HYPE (STHYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Staked HYPE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STHYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Staked HYPE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Staked HYPE kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:37:13(UTC+8)

Staked HYPE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Staked HYPE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 55.51 prekybos kainą 2025 m.

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Staked HYPE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 58.2855 prekybos kainą 2026 m.

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STHYPE ateities kaina yra $ 61.1997 su 10.25% augimo norma.

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STHYPE ateities kaina yra $ 64.2597 su 15.76% augimo norma.

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STHYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 67.4727, o augimo norma – 21.55%.

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STHYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 70.8463, o augimo norma – 27.63%.

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Staked HYPE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 115.4013 prekybos kainą.

Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Staked HYPE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 187.9765 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 55.51
    0.00%
  • 2026
    $ 58.2855
    5.00%
  • 2027
    $ 61.1997
    10.25%
  • 2028
    $ 64.2597
    15.76%
  • 2029
    $ 67.4727
    21.55%
  • 2030
    $ 70.8463
    27.63%
  • 2031
    $ 74.3887
    34.01%
  • 2032
    $ 78.1081
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 82.0135
    47.75%
  • 2034
    $ 86.1142
    55.13%
  • 2035
    $ 90.4199
    62.89%
  • 2036
    $ 94.9409
    71.03%
  • 2037
    $ 99.6879
    79.59%
  • 2038
    $ 104.6723
    88.56%
  • 2039
    $ 109.9060
    97.99%
  • 2040
    $ 115.4013
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Staked HYPE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 55.51
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 55.5176
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 55.5632
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 55.7381
    0.41%
Staked HYPE (STHYPE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma STHYPE kaina yra $55.51. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Staked HYPE (STHYPE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė STHYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $55.5176. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Staked HYPE (STHYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STHYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $55.5632. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Staked HYPE (STHYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STHYPE kaina yra $55.7381. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Staked HYPE kainų statistika

--
----

--

$ 148.60M
$ 148.60M$ 148.60M

2.65M
2.65M 2.65M

--
----

--

Naujausia STHYPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STHYPE turi 2.65M apyvartą ir $ 148.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Staked HYPE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Staked HYPE, dabartinė Staked HYPE kaina yra 55.51USD. Apyvartinė Staked HYPE (STHYPE) pasiūla yra 2.65M STHYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $148,602,248.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.35%
    $ 1.27
    $ 57.3
    $ 53.93
  • 7 dienos
    18.75%
    $ 10.4088
    $ 57.2160
    $ 45.4623
  • 30 dienų
    19.76%
    $ 10.9707
    $ 57.2160
    $ 45.4623
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Staked HYPE kaina pasikeitė $1.27, atspindinti 2.35% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Staked HYPE buvo prekiaujama aukščiausia $57.2160 ir žemiausia $45.4623. Kainos pokytis buvo 18.75%. Ši naujausia tendencija parodo STHYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Staked HYPE įvyko 19.76%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $10.9707 vertę. Tai rodo, kad STHYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Staked HYPE (STHYPE) kainų prognozės modulis?

Staked HYPE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STHYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Staked HYPE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STHYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Staked HYPE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STHYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STHYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Staked HYPE potencialą.

Kodėl STHYPE kainų prognozė yra svarbi?

STHYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STHYPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, STHYPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STHYPE kainų prognozė?
Remiantis Staked HYPE (STHYPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STHYPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STHYPE 2026 m.?
1 vieneto Staked HYPE (STHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STHYPE kaina 2027 m.?
Staked HYPE (STHYPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STHYPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STHYPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked HYPE (STHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STHYPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked HYPE (STHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STHYPE 2030 m.?
1 vieneto Staked HYPE (STHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STHYPE kainų prognozė 2040 metams?
Staked HYPE (STHYPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STHYPE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:37:13(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.