Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Staked Frax Ether kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SFRXETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Staked Frax Ether kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Staked Frax Ether kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:36:57(UTC+8)

Staked Frax Ether Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Staked Frax Ether galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 5,105.91 prekybos kainą 2025 m.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Staked Frax Ether galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 5,361.2055 prekybos kainą 2026 m.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SFRXETH ateities kaina yra $ 5,629.2657 su 10.25% augimo norma.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SFRXETH ateities kaina yra $ 5,910.7290 su 15.76% augimo norma.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFRXETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 6,206.2655, o augimo norma – 21.55%.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFRXETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6,516.5787, o augimo norma – 27.63%.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Staked Frax Ether kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 10,614.8201 prekybos kainą.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Staked Frax Ether kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 17,290.4235 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 5,105.91
    0.00%
  • 2026
    $ 5,361.2055
    5.00%
  • 2027
    $ 5,629.2657
    10.25%
  • 2028
    $ 5,910.7290
    15.76%
  • 2029
    $ 6,206.2655
    21.55%
  • 2030
    $ 6,516.5787
    27.63%
  • 2031
    $ 6,842.4077
    34.01%
  • 2032
    $ 7,184.5281
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 7,543.7545
    47.75%
  • 2034
    $ 7,920.9422
    55.13%
  • 2035
    $ 8,316.9893
    62.89%
  • 2036
    $ 8,732.8388
    71.03%
  • 2037
    $ 9,169.4807
    79.59%
  • 2038
    $ 9,627.9548
    88.56%
  • 2039
    $ 10,109.3525
    97.99%
  • 2040
    $ 10,614.8201
    107.89%
Trumpalaikės Staked Frax Ether kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 5,105.91
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 5,106.6094
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 5,110.8060
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 5,126.8931
    0.41%
Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SFRXETH kaina yra $5,105.91. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SFRXETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $5,106.6094. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SFRXETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $5,110.8060. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SFRXETH kaina yra $5,126.8931. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Staked Frax Ether kainų statistika

----

$ 356.34M
$ 356.34M$ 356.34M

69.79K
69.79K 69.79K

Naujausia SFRXETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SFRXETH turi 69.79K apyvartą ir $ 356.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Staked Frax Ether istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Staked Frax Ether, dabartinė Staked Frax Ether kaina yra 5,105.91USD. Apyvartinė Staked Frax Ether (SFRXETH) pasiūla yra 69.79K SFRXETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $356,335,074.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.54%
    $ 126.64
    $ 5,144.65
    $ 4,960.75
  • 7 dienos
    2.62%
    $ 133.6803
    $ 5,284.5055
    $ 4,790.9196
  • 30 dienų
    -3.34%
    $ -170.5516
    $ 5,284.5055
    $ 4,790.9196
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Staked Frax Ether kaina pasikeitė $126.64, atspindinti 2.54% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Staked Frax Ether buvo prekiaujama aukščiausia $5,284.5055 ir žemiausia $4,790.9196. Kainos pokytis buvo 2.62%. Ši naujausia tendencija parodo SFRXETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Staked Frax Ether įvyko -3.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-170.5516 vertę. Tai rodo, kad SFRXETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Staked Frax Ether (SFRXETH) kainų prognozės modulis?

Staked Frax Ether Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SFRXETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Staked Frax Ether ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SFRXETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Staked Frax Ether kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SFRXETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SFRXETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Staked Frax Ether potencialą.

Kodėl SFRXETH kainų prognozė yra svarbi?

SFRXETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SFRXETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, SFRXETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SFRXETH kainų prognozė?
Remiantis Staked Frax Ether (SFRXETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SFRXETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SFRXETH 2026 m.?
1 vieneto Staked Frax Ether (SFRXETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFRXETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SFRXETH kaina 2027 m.?
Staked Frax Ether (SFRXETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SFRXETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SFRXETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked Frax Ether (SFRXETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SFRXETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked Frax Ether (SFRXETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SFRXETH 2030 m.?
1 vieneto Staked Frax Ether (SFRXETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFRXETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SFRXETH kainų prognozė 2040 metams?
Staked Frax Ether (SFRXETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SFRXETH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.