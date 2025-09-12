Staked FRAX (SFRAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Staked FRAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SFRAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Staked FRAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Staked FRAX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:36:49(UTC+8)

Staked FRAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Staked FRAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.06 prekybos kainą 2025 m.

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Staked FRAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1130 prekybos kainą 2026 m.

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SFRAX ateities kaina yra $ 1.1686 su 10.25% augimo norma.

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SFRAX ateities kaina yra $ 1.2270 su 15.76% augimo norma.

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFRAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2884, o augimo norma – 21.55%.

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFRAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3528, o augimo norma – 27.63%.

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Staked FRAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2036 prekybos kainą.

Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Staked FRAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.5895 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.06
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1130
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1686
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2270
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2884
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3528
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4205
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4915
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5661
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6444
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7266
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8129
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9036
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9987
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0987
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2036
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Staked FRAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.06
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0601
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0610
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0643
    0.41%
Staked FRAX (SFRAX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SFRAX kaina yra $1.06. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Staked FRAX (SFRAX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SFRAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0601. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Staked FRAX (SFRAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SFRAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0610. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Staked FRAX (SFRAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SFRAX kaina yra $1.0643. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Staked FRAX kainų statistika

--
----

--

$ 65.25M
$ 65.25M$ 65.25M

61.54M
61.54M 61.54M

--
----

--

Naujausia SFRAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SFRAX turi 61.54M apyvartą ir $ 65.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Staked FRAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Staked FRAX, dabartinė Staked FRAX kaina yra 1.06USD. Apyvartinė Staked FRAX (SFRAX) pasiūla yra 61.54M SFRAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $65,250,610.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.31%
    $ 0.003228
    $ 1.062
    $ 1.055
  • 7 dienos
    -4.97%
    $ -0.052745
    $ 1.1612
    $ 1.0426
  • 30 dienų
    -6.65%
    $ -0.070549
    $ 1.1612
    $ 1.0426
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Staked FRAX kaina pasikeitė $0.003228, atspindinti 0.31% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Staked FRAX buvo prekiaujama aukščiausia $1.1612 ir žemiausia $1.0426. Kainos pokytis buvo -4.97%. Ši naujausia tendencija parodo SFRAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Staked FRAX įvyko -6.65%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.070549 vertę. Tai rodo, kad SFRAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Staked FRAX (SFRAX) kainų prognozės modulis?

Staked FRAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SFRAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Staked FRAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SFRAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Staked FRAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SFRAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SFRAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Staked FRAX potencialą.

Kodėl SFRAX kainų prognozė yra svarbi?

SFRAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SFRAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SFRAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SFRAX kainų prognozė?
Remiantis Staked FRAX (SFRAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SFRAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SFRAX 2026 m.?
1 vieneto Staked FRAX (SFRAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFRAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SFRAX kaina 2027 m.?
Staked FRAX (SFRAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SFRAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SFRAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked FRAX (SFRAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SFRAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Staked FRAX (SFRAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SFRAX 2030 m.?
1 vieneto Staked FRAX (SFRAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFRAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SFRAX kainų prognozė 2040 metams?
Staked FRAX (SFRAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SFRAX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:36:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.