Stake DAO FXN (SDFXN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Stake DAO FXN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SDFXN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Stake DAO FXN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Stake DAO FXN kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:02:53(UTC+8)

Stake DAO FXN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Stake DAO FXN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 79.66 prekybos kainą 2025 m.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Stake DAO FXN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 83.643 prekybos kainą 2026 m.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SDFXN ateities kaina yra $ 87.8251 su 10.25% augimo norma.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SDFXN ateities kaina yra $ 92.2164 su 15.76% augimo norma.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SDFXN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 96.8272, o augimo norma – 21.55%.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SDFXN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 101.6685, o augimo norma – 27.63%.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Stake DAO FXN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 165.6074 prekybos kainą.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Stake DAO FXN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 269.7570 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 79.66
    0.00%
  • 2026
    $ 83.643
    5.00%
  • 2027
    $ 87.8251
    10.25%
  • 2028
    $ 92.2164
    15.76%
  • 2029
    $ 96.8272
    21.55%
  • 2030
    $ 101.6685
    27.63%
  • 2031
    $ 106.7520
    34.01%
  • 2032
    $ 112.0896
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 117.6941
    47.75%
  • 2034
    $ 123.5788
    55.13%
  • 2035
    $ 129.7577
    62.89%
  • 2036
    $ 136.2456
    71.03%
  • 2037
    $ 143.0579
    79.59%
  • 2038
    $ 150.2108
    88.56%
  • 2039
    $ 157.7213
    97.99%
  • 2040
    $ 165.6074
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Stake DAO FXN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 79.66
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 79.6709
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 79.7363
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 79.9873
    0.41%
Stake DAO FXN (SDFXN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SDFXN kaina yra $79.66. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SDFXN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $79.6709. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SDFXN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $79.7363. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Stake DAO FXN (SDFXN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SDFXN kaina yra $79.9873. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Stake DAO FXN kainų statistika

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

20.86K
20.86K 20.86K

Naujausia SDFXN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, SDFXN turi 20.86K apyvartą ir $ 1.66M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Stake DAO FXN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Stake DAO FXN, dabartinė Stake DAO FXN kaina yra 79.66USD. Apyvartinė Stake DAO FXN (SDFXN) pasiūla yra 20.86K SDFXN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,662,038.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.30%
    $ 2.54
    $ 81.11
    $ 76.53
  • 7 dienos
    1.14%
    $ 0.911358
    $ 128.2594
    $ 72.2601
  • 30 dienų
    -31.79%
    $ -25.3294
    $ 128.2594
    $ 72.2601
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Stake DAO FXN kaina pasikeitė $2.54, atspindinti 3.30% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Stake DAO FXN buvo prekiaujama aukščiausia $128.2594 ir žemiausia $72.2601. Kainos pokytis buvo 1.14%. Ši naujausia tendencija parodo SDFXN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Stake DAO FXN įvyko -31.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-25.3294 vertę. Tai rodo, kad SDFXN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Stake DAO FXN (SDFXN) kainų prognozės modulis?

Stake DAO FXN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SDFXN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Stake DAO FXN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SDFXN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Stake DAO FXN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SDFXN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SDFXN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Stake DAO FXN potencialą.

Kodėl SDFXN kainų prognozė yra svarbi?

SDFXN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SDFXN dabar?
Pagal jūsų prognozes, SDFXN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SDFXN kainų prognozė?
Remiantis Stake DAO FXN (SDFXN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SDFXN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SDFXN 2026 m.?
1 vieneto Stake DAO FXN (SDFXN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SDFXN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SDFXN kaina 2027 m.?
Stake DAO FXN (SDFXN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SDFXN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SDFXN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stake DAO FXN (SDFXN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SDFXN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stake DAO FXN (SDFXN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SDFXN 2030 m.?
1 vieneto Stake DAO FXN (SDFXN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SDFXN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SDFXN kainų prognozė 2040 metams?
Stake DAO FXN (SDFXN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SDFXN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.