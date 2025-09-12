SroomAI DAO (SHR0) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SroomAI DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SHR0 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SroomAI DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SroomAI DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:50:27(UTC+8)

SroomAI DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SroomAI DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001594 prekybos kainą 2025 m.

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SroomAI DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001674 prekybos kainą 2026 m.

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SHR0 ateities kaina yra $ 0.001758 su 10.25% augimo norma.

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SHR0 ateities kaina yra $ 0.001846 su 15.76% augimo norma.

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHR0 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001938, o augimo norma – 21.55%.

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHR0 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002035, o augimo norma – 27.63%.

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SroomAI DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003315 prekybos kainą.

SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SroomAI DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005401 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001594
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001674
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001758
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001846
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001938
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002035
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002137
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002244
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002356
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002474
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002598
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002727
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002864
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003007
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003157
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003315
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SroomAI DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001594
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001595
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001596
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001601
    0.41%
SroomAI DAO (SHR0) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SHR0 kaina yra $0.001594. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SroomAI DAO (SHR0) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SHR0, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001595. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SroomAI DAO (SHR0) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SHR0, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001596. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SroomAI DAO (SHR0) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SHR0 kaina yra $0.001601. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SroomAI DAO kainų statistika

--
----

--

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

1.10B
1.10B 1.10B

--
----

--

Naujausia SHR0 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SHR0 turi 1.10B apyvartą ir $ 1.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

SroomAI DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SroomAI DAO, dabartinė SroomAI DAO kaina yra 0.001594USD. Apyvartinė SroomAI DAO (SHR0) pasiūla yra 1.10B SHR0, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,754,634.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.26%
    $ 0
    $ 0.001629
    $ 0.001579
  • 7 dienos
    2.80%
    $ 0.000044
    $ 0.002669
    $ 0.001503
  • 30 dienų
    -41.42%
    $ -0.000660
    $ 0.002669
    $ 0.001503
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SroomAI DAO kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.26% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SroomAI DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.002669 ir žemiausia $0.001503. Kainos pokytis buvo 2.80%. Ši naujausia tendencija parodo SHR0 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SroomAI DAO įvyko -41.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000660 vertę. Tai rodo, kad SHR0 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SroomAI DAO (SHR0) kainų prognozės modulis?

SroomAI DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SHR0 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SroomAI DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SHR0 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SroomAI DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SHR0 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SHR0 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SroomAI DAO potencialą.

Kodėl SHR0 kainų prognozė yra svarbi?

SHR0 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SHR0 dabar?
Pagal jūsų prognozes, SHR0 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SHR0 kainų prognozė?
Remiantis SroomAI DAO (SHR0) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SHR0 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SHR0 2026 m.?
1 vieneto SroomAI DAO (SHR0) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHR0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SHR0 kaina 2027 m.?
SroomAI DAO (SHR0) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SHR0 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SHR0 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SroomAI DAO (SHR0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SHR0 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SroomAI DAO (SHR0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SHR0 2030 m.?
1 vieneto SroomAI DAO (SHR0) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHR0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SHR0 kainų prognozė 2040 metams?
SroomAI DAO (SHR0) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SHR0 kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:50:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.