Soul Graph (GRPH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Soul Graph kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GRPH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Soul Graph kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Soul Graph kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Soul Graph Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Soul Graph galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002991 prekybos kainą 2025 m.

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Soul Graph galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003140 prekybos kainą 2026 m.

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GRPH ateities kaina yra $ 0.003297 su 10.25% augimo norma.

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GRPH ateities kaina yra $ 0.003462 su 15.76% augimo norma.

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRPH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003635, o augimo norma – 21.55%.

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRPH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003817, o augimo norma – 27.63%.

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Soul Graph kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006218 prekybos kainą.

Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Soul Graph kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010129 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002991
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003140
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003297
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003462
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003635
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003817
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004008
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004209
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004419
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004640
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004872
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005116
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005371
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005640
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005922
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006218
    107.89%
Trumpalaikės Soul Graph kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002991
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002991
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002994
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.003003
    0.41%
Soul Graph (GRPH) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma GRPH kaina yra $0.002991. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Soul Graph (GRPH) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė GRPH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002991. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Soul Graph (GRPH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GRPH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002994. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Soul Graph (GRPH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GRPH kaina yra $0.003003. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Soul Graph kainų statistika

--
----

--

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

999.89M
999.89M 999.89M

--
----

--

Naujausia GRPH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GRPH turi 999.89M apyvartą ir $ 2.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Soul Graph istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Soul Graph, dabartinė Soul Graph kaina yra 0.002991USD. Apyvartinė Soul Graph (GRPH) pasiūla yra 999.89M GRPH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,990,683.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.97%
    $ 0
    $ 0.003066
    $ 0.002962
  • 7 dienos
    -3.22%
    $ -0.000096
    $ 0.003392
    $ 0.001040
  • 30 dienų
    186.62%
    $ 0.005582
    $ 0.003392
    $ 0.001040
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Soul Graph kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.97% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Soul Graph buvo prekiaujama aukščiausia $0.003392 ir žemiausia $0.001040. Kainos pokytis buvo -3.22%. Ši naujausia tendencija parodo GRPH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Soul Graph įvyko 186.62%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.005582 vertę. Tai rodo, kad GRPH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Soul Graph (GRPH) kainų prognozės modulis?

Soul Graph Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GRPH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Soul Graph ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GRPH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Soul Graph kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GRPH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GRPH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Soul Graph potencialą.

Kodėl GRPH kainų prognozė yra svarbi?

GRPH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GRPH dabar?
Pagal jūsų prognozes, GRPH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GRPH kainų prognozė?
Remiantis Soul Graph (GRPH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GRPH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GRPH 2026 m.?
1 vieneto Soul Graph (GRPH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRPH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GRPH kaina 2027 m.?
Soul Graph (GRPH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GRPH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GRPH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Soul Graph (GRPH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GRPH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Soul Graph (GRPH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GRPH 2030 m.?
1 vieneto Soul Graph (GRPH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRPH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GRPH kainų prognozė 2040 metams?
Soul Graph (GRPH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GRPH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.