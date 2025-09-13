Solarcoin (SLR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Solarcoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SLR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Solarcoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Solarcoin kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Solarcoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Solarcoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.046324 prekybos kainą 2025 m.

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Solarcoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.048641 prekybos kainą 2026 m.

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SLR ateities kaina yra $ 0.051073 su 10.25% augimo norma.

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SLR ateities kaina yra $ 0.053626 su 15.76% augimo norma.

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.056308, o augimo norma – 21.55%.

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.059123, o augimo norma – 27.63%.

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Solarcoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.096305 prekybos kainą.

Solarcoin (SLR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Solarcoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.156872 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.046324
    0.00%
  • 2026
    $ 0.048641
    5.00%
  • 2027
    $ 0.051073
    10.25%
  • 2028
    $ 0.053626
    15.76%
  • 2029
    $ 0.056308
    21.55%
  • 2030
    $ 0.059123
    27.63%
  • 2031
    $ 0.062079
    34.01%
  • 2032
    $ 0.065183
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.068442
    47.75%
  • 2034
    $ 0.071864
    55.13%
  • 2035
    $ 0.075458
    62.89%
  • 2036
    $ 0.079231
    71.03%
  • 2037
    $ 0.083192
    79.59%
  • 2038
    $ 0.087352
    88.56%
  • 2039
    $ 0.091719
    97.99%
  • 2040
    $ 0.096305
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Solarcoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.046324
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.046331
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.046369
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.046515
    0.41%
Solarcoin (SLR) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SLR kaina yra $0.046324. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Solarcoin (SLR) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SLR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.046331. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Solarcoin (SLR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SLR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.046369. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Solarcoin (SLR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SLR kaina yra $0.046515. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Solarcoin kainų statistika

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

64.81M
64.81M 64.81M

Naujausia SLR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SLR turi 64.81M apyvartą ir $ 2.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Solarcoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Solarcoin, dabartinė Solarcoin kaina yra 0.046324USD. Apyvartinė Solarcoin (SLR) pasiūla yra 64.81M SLR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,993,526.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.68%
    $ 0.000767
    $ 0.046326
    $ 0.045161
  • 7 dienos
    8.03%
    $ 0.003717
    $ 0.046148
    $ 0.035391
  • 30 dienų
    31.44%
    $ 0.014563
    $ 0.046148
    $ 0.035391
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Solarcoin kaina pasikeitė $0.000767, atspindinti 1.68% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Solarcoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.046148 ir žemiausia $0.035391. Kainos pokytis buvo 8.03%. Ši naujausia tendencija parodo SLR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Solarcoin įvyko 31.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.014563 vertę. Tai rodo, kad SLR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Solarcoin (SLR) kainų prognozės modulis?

Solarcoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SLR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Solarcoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SLR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Solarcoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SLR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SLR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Solarcoin potencialą.

Kodėl SLR kainų prognozė yra svarbi?

SLR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SLR dabar?
Pagal jūsų prognozes, SLR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SLR kainų prognozė?
Remiantis Solarcoin (SLR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SLR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SLR 2026 m.?
1 vieneto Solarcoin (SLR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SLR kaina 2027 m.?
Solarcoin (SLR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SLR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SLR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solarcoin (SLR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SLR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solarcoin (SLR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SLR 2030 m.?
1 vieneto Solarcoin (SLR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SLR kainų prognozė 2040 metams?
Solarcoin (SLR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SLR kaina pasieks --.
