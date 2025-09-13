Social Trade (ST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Social Trade kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Social Trade kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Social Trade kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:18:28(UTC+8)

Social Trade Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Social Trade galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003272 prekybos kainą 2025 m.

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Social Trade galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003435 prekybos kainą 2026 m.

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ST ateities kaina yra $ 0.003607 su 10.25% augimo norma.

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ST ateities kaina yra $ 0.003788 su 15.76% augimo norma.

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003977, o augimo norma – 21.55%.

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004176, o augimo norma – 27.63%.

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Social Trade kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006802 prekybos kainą.

Social Trade (ST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Social Trade kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011080 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003272
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003435
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003607
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003788
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003977
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004176
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004385
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004604
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004834
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005076
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005330
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005596
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005876
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006170
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006478
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006802
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Social Trade kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003272
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003272
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003275
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003285
    0.41%
Social Trade (ST) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ST kaina yra $0.003272. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Social Trade (ST) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003272. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Social Trade (ST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003275. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Social Trade (ST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ST kaina yra $0.003285. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Social Trade kainų statistika

--
----

--

$ 527.72K
$ 527.72K$ 527.72K

161.27M
161.27M 161.27M

--
----

--

Naujausia ST kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ST turi 161.27M apyvartą ir $ 527.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Social Trade istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Social Trade, dabartinė Social Trade kaina yra 0.003272USD. Apyvartinė Social Trade (ST) pasiūla yra 161.27M ST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $527,716.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -3.48%
    $ -0.000113
    $ 0.003811
    $ 0.003251
  • 30 dienų
    -12.23%
    $ -0.000400
    $ 0.003811
    $ 0.003251
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Social Trade kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Social Trade buvo prekiaujama aukščiausia $0.003811 ir žemiausia $0.003251. Kainos pokytis buvo -3.48%. Ši naujausia tendencija parodo ST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Social Trade įvyko -12.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000400 vertę. Tai rodo, kad ST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Social Trade (ST) kainų prognozės modulis?

Social Trade Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Social Trade ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Social Trade kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Social Trade potencialą.

Kodėl ST kainų prognozė yra svarbi?

ST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ST dabar?
Pagal jūsų prognozes, ST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ST kainų prognozė?
Remiantis Social Trade (ST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ST 2026 m.?
1 vieneto Social Trade (ST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ST kaina 2027 m.?
Social Trade (ST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Social Trade (ST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Social Trade (ST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ST 2030 m.?
1 vieneto Social Trade (ST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ST kainų prognozė 2040 metams?
Social Trade (ST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ST kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:18:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.