SMARDEX USDN (USDN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SMARDEX USDN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SMARDEX USDN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SMARDEX USDN kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
SMARDEX USDN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SMARDEX USDN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.999712 prekybos kainą 2025 m.

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SMARDEX USDN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0496 prekybos kainą 2026 m.

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDN ateities kaina yra $ 1.1021 su 10.25% augimo norma.

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDN ateities kaina yra $ 1.1572 su 15.76% augimo norma.

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2151, o augimo norma – 21.55%.

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2759, o augimo norma – 27.63%.

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SMARDEX USDN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0783 prekybos kainą.

SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SMARDEX USDN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3853 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.999712
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0496
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1021
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1572
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2151
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2759
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3397
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4066
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4770
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5508
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6284
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7098
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7953
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8851
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9793
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0783
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SMARDEX USDN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.999712
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.999848
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0006
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0038
    0.41%
SMARDEX USDN (USDN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDN kaina yra $0.999712. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SMARDEX USDN (USDN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.999848. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SMARDEX USDN (USDN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0006. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SMARDEX USDN (USDN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDN kaina yra $1.0038. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SMARDEX USDN kainų statistika

--
----

--

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

3.99M
3.99M 3.99M

--
----

--

Naujausia USDN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDN turi 3.99M apyvartą ir $ 3.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

SMARDEX USDN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SMARDEX USDN, dabartinė SMARDEX USDN kaina yra 0.999712USD. Apyvartinė SMARDEX USDN (USDN) pasiūla yra 3.99M USDN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,987,483.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.14%
    $ -0.001461
    $ 1.005
    $ 0.999485
  • 7 dienos
    -0.87%
    $ -0.008782
    $ 1.0065
    $ 0.996177
  • 30 dienų
    0.12%
    $ 0.001207
    $ 1.0065
    $ 0.996177
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SMARDEX USDN kaina pasikeitė $-0.001461, atspindinti -0.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SMARDEX USDN buvo prekiaujama aukščiausia $1.0065 ir žemiausia $0.996177. Kainos pokytis buvo -0.87%. Ši naujausia tendencija parodo USDN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SMARDEX USDN įvyko 0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001207 vertę. Tai rodo, kad USDN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SMARDEX USDN (USDN) kainų prognozės modulis?

SMARDEX USDN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SMARDEX USDN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SMARDEX USDN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SMARDEX USDN potencialą.

Kodėl USDN kainų prognozė yra svarbi?

USDN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDN dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDN kainų prognozė?
Remiantis SMARDEX USDN (USDN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDN 2026 m.?
1 vieneto SMARDEX USDN (USDN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDN kaina 2027 m.?
SMARDEX USDN (USDN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SMARDEX USDN (USDN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SMARDEX USDN (USDN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDN 2030 m.?
1 vieneto SMARDEX USDN (USDN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDN kainų prognozė 2040 metams?
SMARDEX USDN (USDN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:48:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.