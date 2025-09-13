SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SL Benfica Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BENFICA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SL Benfica Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SL Benfica Fan Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:00:12(UTC+8)

SL Benfica Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SL Benfica Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.63982 prekybos kainą 2025 m.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SL Benfica Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.671811 prekybos kainą 2026 m.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BENFICA ateities kaina yra $ 0.705401 su 10.25% augimo norma.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BENFICA ateities kaina yra $ 0.740671 su 15.76% augimo norma.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BENFICA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.777705, o augimo norma – 21.55%.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BENFICA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.816590, o augimo norma – 27.63%.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SL Benfica Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.3301 prekybos kainą.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SL Benfica Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.1666 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.63982
    0.00%
  • 2026
    $ 0.671811
    5.00%
  • 2027
    $ 0.705401
    10.25%
  • 2028
    $ 0.740671
    15.76%
  • 2029
    $ 0.777705
    21.55%
  • 2030
    $ 0.816590
    27.63%
  • 2031
    $ 0.857419
    34.01%
  • 2032
    $ 0.900290
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.945305
    47.75%
  • 2034
    $ 0.992570
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0421
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0943
    71.03%
  • 2037
    $ 1.1490
    79.59%
  • 2038
    $ 1.2064
    88.56%
  • 2039
    $ 1.2667
    97.99%
  • 2040
    $ 1.3301
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SL Benfica Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.63982
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.639907
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.640433
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.642449
    0.41%
SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma BENFICA kaina yra $0.63982. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė BENFICA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.639907. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BENFICA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.640433. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BENFICA kaina yra $0.642449. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SL Benfica Fan Token kainų statistika

SL Benfica Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SL Benfica Fan Token, dabartinė SL Benfica Fan Token kaina yra 0.63982USD. Apyvartinė SL Benfica Fan Token (BENFICA) pasiūla yra 3.26M BENFICA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,088,752.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.93%
    $ -0.006030
    $ 0.646565
    $ 0.63721
  • 7 dienos
    -1.51%
    $ -0.009698
    $ 0.787767
    $ 0.640663
  • 30 dienų
    -18.95%
    $ -0.121285
    $ 0.787767
    $ 0.640663
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SL Benfica Fan Token kaina pasikeitė $-0.006030, atspindinti -0.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SL Benfica Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.787767 ir žemiausia $0.640663. Kainos pokytis buvo -1.51%. Ši naujausia tendencija parodo BENFICA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SL Benfica Fan Token įvyko -18.95%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.121285 vertę. Tai rodo, kad BENFICA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SL Benfica Fan Token (BENFICA) kainų prognozės modulis?

SL Benfica Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BENFICA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SL Benfica Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BENFICA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SL Benfica Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BENFICA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BENFICA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SL Benfica Fan Token potencialą.

Kodėl BENFICA kainų prognozė yra svarbi?

BENFICA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BENFICA dabar?
Pagal jūsų prognozes, BENFICA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BENFICA kainų prognozė?
Remiantis SL Benfica Fan Token (BENFICA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BENFICA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BENFICA 2026 m.?
1 vieneto SL Benfica Fan Token (BENFICA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BENFICA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BENFICA kaina 2027 m.?
SL Benfica Fan Token (BENFICA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BENFICA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BENFICA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SL Benfica Fan Token (BENFICA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BENFICA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SL Benfica Fan Token (BENFICA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BENFICA 2030 m.?
1 vieneto SL Benfica Fan Token (BENFICA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BENFICA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BENFICA kainų prognozė 2040 metams?
SL Benfica Fan Token (BENFICA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BENFICA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.