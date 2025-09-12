Skibidi Toilet (SKBDI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Skibidi Toilet kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SKBDI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Skibidi Toilet kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Skibidi Toilet kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:48:18(UTC+8)

Skibidi Toilet Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Skibidi Toilet galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.040074 prekybos kainą 2025 m.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Skibidi Toilet galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.042078 prekybos kainą 2026 m.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SKBDI ateities kaina yra $ 0.044182 su 10.25% augimo norma.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SKBDI ateities kaina yra $ 0.046391 su 15.76% augimo norma.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKBDI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.048711, o augimo norma – 21.55%.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKBDI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.051146, o augimo norma – 27.63%.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Skibidi Toilet kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.083312 prekybos kainą.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Skibidi Toilet kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.135707 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.040074
    0.00%
  • 2026
    $ 0.042078
    5.00%
  • 2027
    $ 0.044182
    10.25%
  • 2028
    $ 0.046391
    15.76%
  • 2029
    $ 0.048711
    21.55%
  • 2030
    $ 0.051146
    27.63%
  • 2031
    $ 0.053703
    34.01%
  • 2032
    $ 0.056389
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.059208
    47.75%
  • 2034
    $ 0.062168
    55.13%
  • 2035
    $ 0.065277
    62.89%
  • 2036
    $ 0.068541
    71.03%
  • 2037
    $ 0.071968
    79.59%
  • 2038
    $ 0.075566
    88.56%
  • 2039
    $ 0.079345
    97.99%
  • 2040
    $ 0.083312
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Skibidi Toilet kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.040074
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.040080
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.040113
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.040239
    0.41%
Skibidi Toilet (SKBDI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SKBDI kaina yra $0.040074. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SKBDI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.040080. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SKBDI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.040113. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Skibidi Toilet (SKBDI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SKBDI kaina yra $0.040239. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Skibidi Toilet kainų statistika

--
----

--

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

74.92M
74.92M 74.92M

--
----

--

Naujausia SKBDI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SKBDI turi 74.92M apyvartą ir $ 3.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Skibidi Toilet istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Skibidi Toilet, dabartinė Skibidi Toilet kaina yra 0.040074USD. Apyvartinė Skibidi Toilet (SKBDI) pasiūla yra 74.92M SKBDI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,002,689.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.17%
    $ 0.000851
    $ 0.042115
    $ 0.038620
  • 7 dienos
    -12.31%
    $ -0.004936
    $ 0.045494
    $ 0.035039
  • 30 dienų
    -13.16%
    $ -0.005274
    $ 0.045494
    $ 0.035039
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Skibidi Toilet kaina pasikeitė $0.000851, atspindinti 2.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Skibidi Toilet buvo prekiaujama aukščiausia $0.045494 ir žemiausia $0.035039. Kainos pokytis buvo -12.31%. Ši naujausia tendencija parodo SKBDI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Skibidi Toilet įvyko -13.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005274 vertę. Tai rodo, kad SKBDI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Skibidi Toilet (SKBDI) kainų prognozės modulis?

Skibidi Toilet Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SKBDI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Skibidi Toilet ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SKBDI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Skibidi Toilet kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SKBDI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SKBDI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Skibidi Toilet potencialą.

Kodėl SKBDI kainų prognozė yra svarbi?

SKBDI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SKBDI dabar?
Pagal jūsų prognozes, SKBDI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SKBDI kainų prognozė?
Remiantis Skibidi Toilet (SKBDI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SKBDI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SKBDI 2026 m.?
1 vieneto Skibidi Toilet (SKBDI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKBDI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SKBDI kaina 2027 m.?
Skibidi Toilet (SKBDI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SKBDI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SKBDI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Skibidi Toilet (SKBDI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SKBDI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Skibidi Toilet (SKBDI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SKBDI 2030 m.?
1 vieneto Skibidi Toilet (SKBDI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKBDI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SKBDI kainų prognozė 2040 metams?
Skibidi Toilet (SKBDI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SKBDI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:48:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.