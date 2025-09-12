Silly Dragon (SILLY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Silly Dragon kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SILLY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Silly Dragon kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Silly Dragon kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Silly Dragon Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Silly Dragon galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001279 prekybos kainą 2025 m.

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Silly Dragon galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001343 prekybos kainą 2026 m.

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SILLY ateities kaina yra $ 0.001410 su 10.25% augimo norma.

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SILLY ateities kaina yra $ 0.001481 su 15.76% augimo norma.

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SILLY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001555, o augimo norma – 21.55%.

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SILLY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001633, o augimo norma – 27.63%.

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Silly Dragon kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002660 prekybos kainą.

Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Silly Dragon kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004333 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001279
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001343
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001410
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001481
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001555
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001633
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001714
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001800
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001890
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001985
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002084
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002188
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002298
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002413
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002533
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002660
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Silly Dragon kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001279
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001279
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001280
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001284
    0.41%
Silly Dragon (SILLY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SILLY kaina yra $0.001279. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Silly Dragon (SILLY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SILLY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001279. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Silly Dragon (SILLY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SILLY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001280. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Silly Dragon (SILLY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SILLY kaina yra $0.001284. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Silly Dragon kainų statistika

--
----

--

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

999.93M
999.93M 999.93M

--
----

--

Naujausia SILLY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SILLY turi 999.93M apyvartą ir $ 1.27M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Silly Dragon istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Silly Dragon, dabartinė Silly Dragon kaina yra 0.001279USD. Apyvartinė Silly Dragon (SILLY) pasiūla yra 999.93M SILLY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,272,046.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.81%
    $ 0
    $ 0.001292
    $ 0.001254
  • 7 dienos
    6.48%
    $ 0.000082
    $ 0.001311
    $ 0.001138
  • 30 dienų
    -1.88%
    $ -0.000024
    $ 0.001311
    $ 0.001138
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Silly Dragon kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Silly Dragon buvo prekiaujama aukščiausia $0.001311 ir žemiausia $0.001138. Kainos pokytis buvo 6.48%. Ši naujausia tendencija parodo SILLY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Silly Dragon įvyko -1.88%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000024 vertę. Tai rodo, kad SILLY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Silly Dragon (SILLY) kainų prognozės modulis?

Silly Dragon Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SILLY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Silly Dragon ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SILLY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Silly Dragon kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SILLY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SILLY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Silly Dragon potencialą.

Kodėl SILLY kainų prognozė yra svarbi?

SILLY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SILLY dabar?
Pagal jūsų prognozes, SILLY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SILLY kainų prognozė?
Remiantis Silly Dragon (SILLY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SILLY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SILLY 2026 m.?
1 vieneto Silly Dragon (SILLY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SILLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SILLY kaina 2027 m.?
Silly Dragon (SILLY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SILLY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SILLY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Silly Dragon (SILLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SILLY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Silly Dragon (SILLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SILLY 2030 m.?
1 vieneto Silly Dragon (SILLY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SILLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SILLY kainų prognozė 2040 metams?
Silly Dragon (SILLY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SILLY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.