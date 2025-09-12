Shytoshi Kusama (SHY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Shytoshi Kusama kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SHY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Shytoshi Kusama kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Shytoshi Kusama kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:59:41(UTC+8)

Shytoshi Kusama Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Shytoshi Kusama galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002117 prekybos kainą 2025 m.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Shytoshi Kusama galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002223 prekybos kainą 2026 m.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SHY ateities kaina yra $ 0.002334 su 10.25% augimo norma.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SHY ateities kaina yra $ 0.002451 su 15.76% augimo norma.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002573, o augimo norma – 21.55%.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002702, o augimo norma – 27.63%.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Shytoshi Kusama kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004402 prekybos kainą.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Shytoshi Kusama kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007170 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002117
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002223
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002334
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002451
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002573
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002702
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002837
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002979
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003128
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003284
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003449
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003621
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003802
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003992
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004192
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004402
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Shytoshi Kusama kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002117
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002117
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002119
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002126
    0.41%
Shytoshi Kusama (SHY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SHY kaina yra $0.002117. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SHY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002117. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SHY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002119. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Shytoshi Kusama (SHY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SHY kaina yra $0.002126. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Shytoshi Kusama kainų statistika

--
----

--

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

499.87M
499.87M 499.87M

--
----

--

Naujausia SHY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SHY turi 499.87M apyvartą ir $ 1.05M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Shytoshi Kusama istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Shytoshi Kusama, dabartinė Shytoshi Kusama kaina yra 0.002117USD. Apyvartinė Shytoshi Kusama (SHY) pasiūla yra 499.87M SHY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,053,036.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.43%
    $ 0.000108
    $ 0.002126
    $ 0.001962
  • 7 dienos
    7.90%
    $ 0.000167
    $ 0.002115
    $ 0.001722
  • 30 dienų
    6.08%
    $ 0.000128
    $ 0.002115
    $ 0.001722
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Shytoshi Kusama kaina pasikeitė $0.000108, atspindinti 5.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Shytoshi Kusama buvo prekiaujama aukščiausia $0.002115 ir žemiausia $0.001722. Kainos pokytis buvo 7.90%. Ši naujausia tendencija parodo SHY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Shytoshi Kusama įvyko 6.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000128 vertę. Tai rodo, kad SHY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Shytoshi Kusama (SHY) kainų prognozės modulis?

Shytoshi Kusama Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SHY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Shytoshi Kusama ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SHY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Shytoshi Kusama kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SHY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SHY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Shytoshi Kusama potencialą.

Kodėl SHY kainų prognozė yra svarbi?

SHY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SHY dabar?
Pagal jūsų prognozes, SHY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SHY kainų prognozė?
Remiantis Shytoshi Kusama (SHY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SHY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SHY 2026 m.?
1 vieneto Shytoshi Kusama (SHY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SHY kaina 2027 m.?
Shytoshi Kusama (SHY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SHY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SHY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shytoshi Kusama (SHY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SHY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shytoshi Kusama (SHY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SHY 2030 m.?
1 vieneto Shytoshi Kusama (SHY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SHY kainų prognozė 2040 metams?
Shytoshi Kusama (SHY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SHY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:59:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.