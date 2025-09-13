Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sevilla Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SEVILLA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sevilla Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sevilla Fan Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Sevilla Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sevilla Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.178185 prekybos kainą 2025 m.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sevilla Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.187094 prekybos kainą 2026 m.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SEVILLA ateities kaina yra $ 0.196448 su 10.25% augimo norma.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SEVILLA ateities kaina yra $ 0.206271 su 15.76% augimo norma.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SEVILLA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.216584, o augimo norma – 21.55%.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SEVILLA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.227414, o augimo norma – 27.63%.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sevilla Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.370433 prekybos kainą.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sevilla Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.603397 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.178185
    0.00%
  • 2026
    $ 0.187094
    5.00%
  • 2027
    $ 0.196448
    10.25%
  • 2028
    $ 0.206271
    15.76%
  • 2029
    $ 0.216584
    21.55%
  • 2030
    $ 0.227414
    27.63%
  • 2031
    $ 0.238784
    34.01%
  • 2032
    $ 0.250724
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.263260
    47.75%
  • 2034
    $ 0.276423
    55.13%
  • 2035
    $ 0.290244
    62.89%
  • 2036
    $ 0.304756
    71.03%
  • 2037
    $ 0.319994
    79.59%
  • 2038
    $ 0.335994
    88.56%
  • 2039
    $ 0.352794
    97.99%
  • 2040
    $ 0.370433
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Sevilla Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.178185
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.178209
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.178355
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.178917
    0.41%
Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SEVILLA kaina yra $0.178185. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SEVILLA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.178209. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SEVILLA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.178355. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SEVILLA kaina yra $0.178917. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sevilla Fan Token kainų statistika

--
----

--

$ 748.34K
$ 748.34K$ 748.34K

4.20M
4.20M 4.20M

--
----

--

Naujausia SEVILLA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SEVILLA turi 4.20M apyvartą ir $ 748.34K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Sevilla Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sevilla Fan Token, dabartinė Sevilla Fan Token kaina yra 0.178185USD. Apyvartinė Sevilla Fan Token (SEVILLA) pasiūla yra 4.20M SEVILLA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $748,340.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.75%
    $ 0.001327
    $ 0.178494
    $ 0.174668
  • 7 dienos
    -1.66%
    $ -0.002965
    $ 0.192772
    $ 0.174838
  • 30 dienų
    -7.59%
    $ -0.013525
    $ 0.192772
    $ 0.174838
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sevilla Fan Token kaina pasikeitė $0.001327, atspindinti 0.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sevilla Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.192772 ir žemiausia $0.174838. Kainos pokytis buvo -1.66%. Ši naujausia tendencija parodo SEVILLA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sevilla Fan Token įvyko -7.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.013525 vertę. Tai rodo, kad SEVILLA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Sevilla Fan Token (SEVILLA) kainų prognozės modulis?

Sevilla Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SEVILLA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sevilla Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SEVILLA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sevilla Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SEVILLA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SEVILLA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sevilla Fan Token potencialą.

Kodėl SEVILLA kainų prognozė yra svarbi?

SEVILLA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SEVILLA dabar?
Pagal jūsų prognozes, SEVILLA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SEVILLA kainų prognozė?
Remiantis Sevilla Fan Token (SEVILLA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SEVILLA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SEVILLA 2026 m.?
1 vieneto Sevilla Fan Token (SEVILLA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SEVILLA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SEVILLA kaina 2027 m.?
Sevilla Fan Token (SEVILLA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SEVILLA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SEVILLA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sevilla Fan Token (SEVILLA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SEVILLA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sevilla Fan Token (SEVILLA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SEVILLA 2030 m.?
1 vieneto Sevilla Fan Token (SEVILLA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SEVILLA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SEVILLA kainų prognozė 2040 metams?
Sevilla Fan Token (SEVILLA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SEVILLA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.