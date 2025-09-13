Sentinel Chain (SENC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sentinel Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SENC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sentinel Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sentinel Chain kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:56:29(UTC+8)

Sentinel Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sentinel Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000114 prekybos kainą 2025 m.

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sentinel Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000120 prekybos kainą 2026 m.

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SENC ateities kaina yra $ 0.000126 su 10.25% augimo norma.

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SENC ateities kaina yra $ 0.000132 su 15.76% augimo norma.

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SENC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000138, o augimo norma – 21.55%.

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SENC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000145, o augimo norma – 27.63%.

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sentinel Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000237 prekybos kainą.

Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sentinel Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000387 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000114
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000120
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000126
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000132
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000138
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000145
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000153
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000160
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000168
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000177
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000186
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000195
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000205
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000215
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000226
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000237
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Sentinel Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000114
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000114
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000114
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000114
    0.41%
Sentinel Chain (SENC) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SENC kaina yra $0.000114. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sentinel Chain (SENC) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SENC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000114. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sentinel Chain (SENC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SENC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000114. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sentinel Chain (SENC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SENC kaina yra $0.000114. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sentinel Chain kainų statistika

--
----

--

$ 35.34K
$ 35.34K$ 35.34K

309.09M
309.09M 309.09M

--
----

--

Naujausia SENC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SENC turi 309.09M apyvartą ir $ 35.34K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Sentinel Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sentinel Chain, dabartinė Sentinel Chain kaina yra 0.000114USD. Apyvartinė Sentinel Chain (SENC) pasiūla yra 309.09M SENC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $35,335.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -33.18%
    $ -0.000037
    $ 0.000300
    $ 0.000098
  • 30 dienų
    -61.97%
    $ -0.000070
    $ 0.000300
    $ 0.000098
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sentinel Chain kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sentinel Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.000300 ir žemiausia $0.000098. Kainos pokytis buvo -33.18%. Ši naujausia tendencija parodo SENC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sentinel Chain įvyko -61.97%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000070 vertę. Tai rodo, kad SENC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Sentinel Chain (SENC) kainų prognozės modulis?

Sentinel Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SENC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sentinel Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SENC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sentinel Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SENC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SENC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sentinel Chain potencialą.

Kodėl SENC kainų prognozė yra svarbi?

SENC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SENC dabar?
Pagal jūsų prognozes, SENC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SENC kainų prognozė?
Remiantis Sentinel Chain (SENC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SENC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SENC 2026 m.?
1 vieneto Sentinel Chain (SENC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SENC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SENC kaina 2027 m.?
Sentinel Chain (SENC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SENC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SENC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sentinel Chain (SENC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SENC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sentinel Chain (SENC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SENC 2030 m.?
1 vieneto Sentinel Chain (SENC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SENC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SENC kainų prognozė 2040 metams?
Sentinel Chain (SENC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SENC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:56:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.