Seedify NFT Space (SNFTS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Seedify NFT Space kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SNFTS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Seedify NFT Space kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Seedify NFT Space kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Seedify NFT Space Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Seedify NFT Space galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000192 prekybos kainą 2025 m.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Seedify NFT Space galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000202 prekybos kainą 2026 m.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SNFTS ateities kaina yra $ 0.000212 su 10.25% augimo norma.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SNFTS ateities kaina yra $ 0.000222 su 15.76% augimo norma.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNFTS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000233, o augimo norma – 21.55%.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNFTS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000245, o augimo norma – 27.63%.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Seedify NFT Space kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000400 prekybos kainą.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Seedify NFT Space kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000651 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000192
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000202
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000212
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000222
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000233
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000245
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000257
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000270
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000284
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000298
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000313
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000329
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000345
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000362
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000380
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000400
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Seedify NFT Space kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000192
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000192
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000192
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000193
    0.41%
Seedify NFT Space (SNFTS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SNFTS kaina yra $0.000192. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SNFTS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000192. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SNFTS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000192. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Seedify NFT Space (SNFTS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SNFTS kaina yra $0.000193. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Seedify NFT Space kainų statistika

--
----

--

$ 968.05K
$ 968.05K$ 968.05K

5.02B
5.02B 5.02B

--
----

--

Naujausia SNFTS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SNFTS turi 5.02B apyvartą ir $ 968.05K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Seedify NFT Space istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Seedify NFT Space, dabartinė Seedify NFT Space kaina yra 0.000192USD. Apyvartinė Seedify NFT Space (SNFTS) pasiūla yra 5.02B SNFTS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $968,045.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.69%
    $ 0
    $ 0.000196
    $ 0.000187
  • 7 dienos
    12.38%
    $ 0.000023
    $ 0.000277
    $ 0.000158
  • 30 dienų
    -31.79%
    $ -0.000061
    $ 0.000277
    $ 0.000158
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Seedify NFT Space kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.69% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Seedify NFT Space buvo prekiaujama aukščiausia $0.000277 ir žemiausia $0.000158. Kainos pokytis buvo 12.38%. Ši naujausia tendencija parodo SNFTS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Seedify NFT Space įvyko -31.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000061 vertę. Tai rodo, kad SNFTS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Seedify NFT Space (SNFTS) kainų prognozės modulis?

Seedify NFT Space Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SNFTS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Seedify NFT Space ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SNFTS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Seedify NFT Space kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SNFTS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SNFTS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Seedify NFT Space potencialą.

Kodėl SNFTS kainų prognozė yra svarbi?

SNFTS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SNFTS dabar?
Pagal jūsų prognozes, SNFTS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SNFTS kainų prognozė?
Remiantis Seedify NFT Space (SNFTS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SNFTS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SNFTS 2026 m.?
1 vieneto Seedify NFT Space (SNFTS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNFTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SNFTS kaina 2027 m.?
Seedify NFT Space (SNFTS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SNFTS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SNFTS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Seedify NFT Space (SNFTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SNFTS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Seedify NFT Space (SNFTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SNFTS 2030 m.?
1 vieneto Seedify NFT Space (SNFTS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNFTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SNFTS kainų prognozė 2040 metams?
Seedify NFT Space (SNFTS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SNFTS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.