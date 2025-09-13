Second World Games (SWIO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Second World Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SWIO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Second World Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Second World Games kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:35:55(UTC+8)

Second World Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Second World Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001311 prekybos kainą 2025 m.

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Second World Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001376 prekybos kainą 2026 m.

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SWIO ateities kaina yra $ 0.001445 su 10.25% augimo norma.

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SWIO ateities kaina yra $ 0.001517 su 15.76% augimo norma.

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWIO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001593, o augimo norma – 21.55%.

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWIO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001673, o augimo norma – 27.63%.

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Second World Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002726 prekybos kainą.

Second World Games (SWIO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Second World Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004440 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001311
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001376
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001445
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001517
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001593
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001673
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001757
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001845
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001937
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002034
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002135
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002242
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002354
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002472
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002596
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002726
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Second World Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001311
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001311
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001312
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001316
    0.41%
Second World Games (SWIO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SWIO kaina yra $0.001311. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Second World Games (SWIO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SWIO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001311. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Second World Games (SWIO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SWIO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001312. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Second World Games (SWIO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SWIO kaina yra $0.001316. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Second World Games kainų statistika

--
----

--

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

7.02M
7.02M 7.02M

--
----

--

Naujausia SWIO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SWIO turi 7.02M apyvartą ir $ 9.21K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Second World Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Second World Games, dabartinė Second World Games kaina yra 0.001311USD. Apyvartinė Second World Games (SWIO) pasiūla yra 7.02M SWIO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,210.65.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.001318
    $ 0.001318
  • 30 dienų
    -0.55%
    $ -0.000007
    $ 0.001318
    $ 0.001311
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Second World Games kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Second World Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.001318 ir žemiausia $0.001318. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo SWIO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Second World Games įvyko -0.55%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000007 vertę. Tai rodo, kad SWIO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Second World Games (SWIO) kainų prognozės modulis?

Second World Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SWIO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Second World Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SWIO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Second World Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SWIO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SWIO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Second World Games potencialą.

Kodėl SWIO kainų prognozė yra svarbi?

SWIO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SWIO dabar?
Pagal jūsų prognozes, SWIO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SWIO kainų prognozė?
Remiantis Second World Games (SWIO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SWIO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SWIO 2026 m.?
1 vieneto Second World Games (SWIO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SWIO kaina 2027 m.?
Second World Games (SWIO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SWIO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SWIO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Second World Games (SWIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SWIO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Second World Games (SWIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SWIO 2030 m.?
1 vieneto Second World Games (SWIO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SWIO kainų prognozė 2040 metams?
Second World Games (SWIO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SWIO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:35:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.