Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sceptre Staked FLR kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SFLR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sceptre Staked FLR kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sceptre Staked FLR kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:33:08(UTC+8)

Sceptre Staked FLR Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sceptre Staked FLR galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.035415 prekybos kainą 2025 m.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sceptre Staked FLR galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.037185 prekybos kainą 2026 m.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SFLR ateities kaina yra $ 0.039045 su 10.25% augimo norma.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SFLR ateities kaina yra $ 0.040997 su 15.76% augimo norma.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFLR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.043047, o augimo norma – 21.55%.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFLR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.045199, o augimo norma – 27.63%.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sceptre Staked FLR kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.073625 prekybos kainą.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sceptre Staked FLR kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.119928 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.035415
    0.00%
  • 2026
    $ 0.037185
    5.00%
  • 2027
    $ 0.039045
    10.25%
  • 2028
    $ 0.040997
    15.76%
  • 2029
    $ 0.043047
    21.55%
  • 2030
    $ 0.045199
    27.63%
  • 2031
    $ 0.047459
    34.01%
  • 2032
    $ 0.049832
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.052324
    47.75%
  • 2034
    $ 0.054940
    55.13%
  • 2035
    $ 0.057687
    62.89%
  • 2036
    $ 0.060571
    71.03%
  • 2037
    $ 0.063600
    79.59%
  • 2038
    $ 0.066780
    88.56%
  • 2039
    $ 0.070119
    97.99%
  • 2040
    $ 0.073625
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Sceptre Staked FLR kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.035415
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.035420
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.035449
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.035560
    0.41%
Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SFLR kaina yra $0.035415. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SFLR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.035420. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SFLR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.035449. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SFLR kaina yra $0.035560. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sceptre Staked FLR kainų statistika

--
----

--

$ 42.42M
$ 42.42M$ 42.42M

1.20B
1.20B 1.20B

--
----

--

Naujausia SFLR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SFLR turi 1.20B apyvartą ir $ 42.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Sceptre Staked FLR istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sceptre Staked FLR, dabartinė Sceptre Staked FLR kaina yra 0.035415USD. Apyvartinė Sceptre Staked FLR (SFLR) pasiūla yra 1.20B SFLR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $42,415,179.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.39%
    $ 0.000828
    $ 0.035953
    $ 0.034560
  • 7 dienos
    10.57%
    $ 0.003743
    $ 0.035827
    $ 0.031569
  • 30 dienų
    1.35%
    $ 0.000478
    $ 0.035827
    $ 0.031569
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sceptre Staked FLR kaina pasikeitė $0.000828, atspindinti 2.39% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sceptre Staked FLR buvo prekiaujama aukščiausia $0.035827 ir žemiausia $0.031569. Kainos pokytis buvo 10.57%. Ši naujausia tendencija parodo SFLR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sceptre Staked FLR įvyko 1.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000478 vertę. Tai rodo, kad SFLR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Sceptre Staked FLR (SFLR) kainų prognozės modulis?

Sceptre Staked FLR Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SFLR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sceptre Staked FLR ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SFLR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sceptre Staked FLR kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SFLR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SFLR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sceptre Staked FLR potencialą.

Kodėl SFLR kainų prognozė yra svarbi?

SFLR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SFLR dabar?
Pagal jūsų prognozes, SFLR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SFLR kainų prognozė?
Remiantis Sceptre Staked FLR (SFLR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SFLR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SFLR 2026 m.?
1 vieneto Sceptre Staked FLR (SFLR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFLR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SFLR kaina 2027 m.?
Sceptre Staked FLR (SFLR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SFLR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SFLR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sceptre Staked FLR (SFLR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SFLR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sceptre Staked FLR (SFLR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SFLR 2030 m.?
1 vieneto Sceptre Staked FLR (SFLR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFLR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SFLR kainų prognozė 2040 metams?
Sceptre Staked FLR (SFLR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SFLR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:33:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.