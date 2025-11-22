Savings xDAI (SDAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Savings xDAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SDAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Savings xDAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Savings xDAI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Savings xDAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Savings xDAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.21 prekybos kainą 2025 m.

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Savings xDAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2705 prekybos kainą 2026 m.

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SDAI ateities kaina yra $ 1.3340 su 10.25% augimo norma.

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SDAI ateities kaina yra $ 1.4007 su 15.76% augimo norma.

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SDAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.4707, o augimo norma – 21.55%.

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SDAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.5443, o augimo norma – 27.63%.

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Savings xDAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.5155 prekybos kainą.

Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Savings xDAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.0974 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.21
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2705
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3340
    10.25%
  • 2028
    $ 1.4007
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4707
    21.55%
  • 2030
    $ 1.5443
    27.63%
  • 2031
    $ 1.6215
    34.01%
  • 2032
    $ 1.7025
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.7877
    47.75%
  • 2034
    $ 1.8771
    55.13%
  • 2035
    $ 1.9709
    62.89%
  • 2036
    $ 2.0695
    71.03%
  • 2037
    $ 2.1729
    79.59%
  • 2038
    $ 2.2816
    88.56%
  • 2039
    $ 2.3957
    97.99%
  • 2040
    $ 2.5155
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Savings xDAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.21
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.2101
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.2111
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.2149
    0.41%
Savings xDAI (SDAI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma SDAI kaina yra $1.21. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Savings xDAI (SDAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė SDAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.2101. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Savings xDAI (SDAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SDAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.2111. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Savings xDAI (SDAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SDAI kaina yra $1.2149. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Savings xDAI kainų statistika

--
----

--

$ 97.33M
$ 97.33M$ 97.33M

80.44M
80.44M 80.44M

--
----

--

Naujausia SDAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SDAI turi 80.44M apyvartą ir $ 97.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Savings xDAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Savings xDAI, dabartinė Savings xDAI kaina yra 1.21USD. Apyvartinė Savings xDAI (SDAI) pasiūla yra 80.44M SDAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $97,326,887.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.30%
    $ -0.003755
    $ 1.22
    $ 1.2
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.001168
    $ 1.2150
    $ 1.2030
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.000587
    $ 1.2150
    $ 1.2030
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Savings xDAI kaina pasikeitė $-0.003755, atspindinti -0.30% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Savings xDAI buvo prekiaujama aukščiausia $1.2150 ir žemiausia $1.2030. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo SDAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Savings xDAI įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000587 vertę. Tai rodo, kad SDAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Savings xDAI (SDAI) kainų prognozės modulis?

Savings xDAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SDAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Savings xDAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SDAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Savings xDAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SDAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SDAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Savings xDAI potencialą.

Kodėl SDAI kainų prognozė yra svarbi?

SDAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SDAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, SDAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SDAI kainų prognozė?
Remiantis Savings xDAI (SDAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SDAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SDAI 2026 m.?
1 vieneto Savings xDAI (SDAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SDAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SDAI kaina 2027 m.?
Savings xDAI (SDAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SDAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SDAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Savings xDAI (SDAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SDAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Savings xDAI (SDAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SDAI 2030 m.?
1 vieneto Savings xDAI (SDAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SDAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SDAI kainų prognozė 2040 metams?
Savings xDAI (SDAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SDAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.