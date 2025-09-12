Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Savings crvUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SCRVUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Savings crvUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Savings crvUSD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Savings crvUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Savings crvUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.066 prekybos kainą 2025 m.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Savings crvUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1193 prekybos kainą 2026 m.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SCRVUSD ateities kaina yra $ 1.1752 su 10.25% augimo norma.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SCRVUSD ateities kaina yra $ 1.2340 su 15.76% augimo norma.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCRVUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2957, o augimo norma – 21.55%.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCRVUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3605, o augimo norma – 27.63%.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Savings crvUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2161 prekybos kainą.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Savings crvUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6098 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.066
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1193
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1752
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2340
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2957
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3605
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4285
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4999
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5749
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6537
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7364
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8232
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9143
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0101
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1106
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2161
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Savings crvUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.066
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0661
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0670
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0703
    0.41%
Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SCRVUSD kaina yra $1.066. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SCRVUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0661. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SCRVUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0670. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SCRVUSD kaina yra $1.0703. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Savings crvUSD kainų statistika

--
----

--

$ 56.71M
$ 56.71M$ 56.71M

53.23M
53.23M 53.23M

--
----

--

Naujausia SCRVUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SCRVUSD turi 53.23M apyvartą ir $ 56.71M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Savings crvUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Savings crvUSD, dabartinė Savings crvUSD kaina yra 1.066USD. Apyvartinė Savings crvUSD (SCRVUSD) pasiūla yra 53.23M SCRVUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $56,712,393.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000283
    $ 1.2
    $ 1.065
  • 7 dienos
    0.15%
    $ 0.001576
    $ 1.0659
    $ 1.0591
  • 30 dienų
    0.64%
    $ 0.006838
    $ 1.0659
    $ 1.0591
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Savings crvUSD kaina pasikeitė $0.000283, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Savings crvUSD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0659 ir žemiausia $1.0591. Kainos pokytis buvo 0.15%. Ši naujausia tendencija parodo SCRVUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Savings crvUSD įvyko 0.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.006838 vertę. Tai rodo, kad SCRVUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Savings crvUSD (SCRVUSD) kainų prognozės modulis?

Savings crvUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SCRVUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Savings crvUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SCRVUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Savings crvUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SCRVUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SCRVUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Savings crvUSD potencialą.

Kodėl SCRVUSD kainų prognozė yra svarbi?

SCRVUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SCRVUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SCRVUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SCRVUSD kainų prognozė?
Remiantis Savings crvUSD (SCRVUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SCRVUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SCRVUSD 2026 m.?
1 vieneto Savings crvUSD (SCRVUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCRVUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SCRVUSD kaina 2027 m.?
Savings crvUSD (SCRVUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SCRVUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SCRVUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Savings crvUSD (SCRVUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SCRVUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Savings crvUSD (SCRVUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SCRVUSD 2030 m.?
1 vieneto Savings crvUSD (SCRVUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCRVUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SCRVUSD kainų prognozė 2040 metams?
Savings crvUSD (SCRVUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SCRVUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.