Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Satoshi Nakamoto kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SATOSHI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Satoshi Nakamoto kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Satoshi Nakamoto kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Satoshi Nakamoto Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Satoshi Nakamoto galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.948235 prekybos kainą 2025 m.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Satoshi Nakamoto galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.995646 prekybos kainą 2026 m.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SATOSHI ateities kaina yra $ 1.0454 su 10.25% augimo norma.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SATOSHI ateities kaina yra $ 1.0977 su 15.76% augimo norma.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SATOSHI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1525, o augimo norma – 21.55%.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SATOSHI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2102, o augimo norma – 27.63%.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Satoshi Nakamoto kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.9713 prekybos kainą.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Satoshi Nakamoto kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.2110 prekybos kainą.

  • 2025
    $ 0.948235
    0.00%
  • 2026
    $ 0.995646
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0454
    10.25%
  • 2028
    $ 1.0977
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1525
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2102
    27.63%
  • 2031
    $ 1.2707
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3342
    40.71%
  • 2033
    $ 1.4009
    47.75%
  • 2034
    $ 1.4710
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5445
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6218
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7028
    79.59%
  • 2038
    $ 1.7880
    88.56%
  • 2039
    $ 1.8774
    97.99%
  • 2040
    $ 1.9713
    107.89%
Trumpalaikės Satoshi Nakamoto kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.948235
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.948364
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.949144
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.952131
    0.41%
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SATOSHI kaina yra $0.948235. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SATOSHI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.948364. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SATOSHI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.949144. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SATOSHI kaina yra $0.952131. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Satoshi Nakamoto kainų statistika

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

2.10M
2.10M 2.10M

Naujausia SATOSHI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SATOSHI turi 2.10M apyvartą ir $ 1.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Satoshi Nakamoto istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Satoshi Nakamoto, dabartinė Satoshi Nakamoto kaina yra 0.948235USD. Apyvartinė Satoshi Nakamoto (SATOSHI) pasiūla yra 2.10M SATOSHI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,991,061.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.75%
    $ 0.034283
    $ 0.954764
    $ 0.913326
  • 7 dienos
    -16.19%
    $ -0.153577
    $ 1.3573
    $ 0.729238
  • 30 dienų
    -30.75%
    $ -0.291609
    $ 1.3573
    $ 0.729238
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Satoshi Nakamoto kaina pasikeitė $0.034283, atspindinti 3.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Satoshi Nakamoto buvo prekiaujama aukščiausia $1.3573 ir žemiausia $0.729238. Kainos pokytis buvo -16.19%. Ši naujausia tendencija parodo SATOSHI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Satoshi Nakamoto įvyko -30.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.291609 vertę. Tai rodo, kad SATOSHI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kainų prognozės modulis?

Satoshi Nakamoto Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SATOSHI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Satoshi Nakamoto ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SATOSHI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Satoshi Nakamoto kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SATOSHI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SATOSHI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Satoshi Nakamoto potencialą.

Kodėl SATOSHI kainų prognozė yra svarbi?

SATOSHI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SATOSHI dabar?
Pagal jūsų prognozes, SATOSHI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SATOSHI kainų prognozė?
Remiantis Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SATOSHI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SATOSHI 2026 m.?
1 vieneto Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SATOSHI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SATOSHI kaina 2027 m.?
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SATOSHI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SATOSHI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Satoshi Nakamoto (SATOSHI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SATOSHI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Satoshi Nakamoto (SATOSHI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SATOSHI 2030 m.?
1 vieneto Satoshi Nakamoto (SATOSHI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SATOSHI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SATOSHI kainų prognozė 2040 metams?
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SATOSHI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:58:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.