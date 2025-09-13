SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SALSA Liquid MultiversX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LEGLD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SALSA Liquid MultiversX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SALSA Liquid MultiversX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
SALSA Liquid MultiversX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SALSA Liquid MultiversX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 17.15 prekybos kainą 2025 m.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SALSA Liquid MultiversX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 18.0075 prekybos kainą 2026 m.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LEGLD ateities kaina yra $ 18.9078 su 10.25% augimo norma.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LEGLD ateities kaina yra $ 19.8532 su 15.76% augimo norma.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEGLD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 20.8459, o augimo norma – 21.55%.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEGLD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 21.8882, o augimo norma – 27.63%.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SALSA Liquid MultiversX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 35.6536 prekybos kainą.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SALSA Liquid MultiversX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 58.0759 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 17.15
    0.00%
  • 2026
    $ 18.0075
    5.00%
  • 2027
    $ 18.9078
    10.25%
  • 2028
    $ 19.8532
    15.76%
  • 2029
    $ 20.8459
    21.55%
  • 2030
    $ 21.8882
    27.63%
  • 2031
    $ 22.9826
    34.01%
  • 2032
    $ 24.1317
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 25.3383
    47.75%
  • 2034
    $ 26.6052
    55.13%
  • 2035
    $ 27.9355
    62.89%
  • 2036
    $ 29.3323
    71.03%
  • 2037
    $ 30.7989
    79.59%
  • 2038
    $ 32.3388
    88.56%
  • 2039
    $ 33.9558
    97.99%
  • 2040
    $ 35.6536
    107.89%
Trumpalaikės SALSA Liquid MultiversX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 17.15
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 17.1523
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 17.1664
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 17.2204
    0.41%
SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LEGLD kaina yra $17.15. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LEGLD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $17.1523. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LEGLD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $17.1664. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LEGLD kaina yra $17.2204. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SALSA Liquid MultiversX kainų statistika

--
----

--

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 849.14
$ 849.14$ 849.14

+849.14%

Naujausia LEGLD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 849.14.
Be to, LEGLD turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

SALSA Liquid MultiversX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SALSA Liquid MultiversX, dabartinė SALSA Liquid MultiversX kaina yra 17.15USD. Apyvartinė SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) pasiūla yra 0.00 LEGLD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.32%
    $ 0.223048
    $ 17.24
    $ 16.31
  • 7 dienos
    6.16%
    $ 1.0571
    $ 19.8295
    $ 15.6071
  • 30 dienų
    -13.73%
    $ -2.3563
    $ 19.8295
    $ 15.6071
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SALSA Liquid MultiversX kaina pasikeitė $0.223048, atspindinti 1.32% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SALSA Liquid MultiversX buvo prekiaujama aukščiausia $19.8295 ir žemiausia $15.6071. Kainos pokytis buvo 6.16%. Ši naujausia tendencija parodo LEGLD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SALSA Liquid MultiversX įvyko -13.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-2.3563 vertę. Tai rodo, kad LEGLD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kainų prognozės modulis?

SALSA Liquid MultiversX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LEGLD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SALSA Liquid MultiversX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LEGLD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SALSA Liquid MultiversX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LEGLD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LEGLD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SALSA Liquid MultiversX potencialą.

Kodėl LEGLD kainų prognozė yra svarbi?

LEGLD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LEGLD dabar?
Pagal jūsų prognozes, LEGLD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LEGLD kainų prognozė?
Remiantis SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LEGLD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LEGLD 2026 m.?
1 vieneto SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEGLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LEGLD kaina 2027 m.?
SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LEGLD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LEGLD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LEGLD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LEGLD 2030 m.?
1 vieneto SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEGLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LEGLD kainų prognozė 2040 metams?
SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LEGLD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.