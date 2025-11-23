Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ripe DAO Governance Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RIPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ripe DAO Governance Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ripe DAO Governance Token kainos prognozė
Ripe DAO Governance Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ripe DAO Governance Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.042 prekybos kainą 2025 m.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ripe DAO Governance Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0941 prekybos kainą 2026 m.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RIPE ateities kaina yra $ 1.1488 su 10.25% augimo norma.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RIPE ateities kaina yra $ 1.2062 su 15.76% augimo norma.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2665, o augimo norma – 21.55%.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3298, o augimo norma – 27.63%.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ripe DAO Governance Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1662 prekybos kainą.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ripe DAO Governance Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.5285 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.042
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0941
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1488
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2062
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2665
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3298
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3963
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4661
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5395
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6164
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6973
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7821
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8712
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9648
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0630
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1662
    107.89%
Trumpalaikės Ripe DAO Governance Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 1.042
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 1.0421
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0429
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 1.0462
    0.41%
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma RIPE kaina yra $1.042. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė RIPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0421. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RIPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0429. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RIPE kaina yra $1.0462. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ripe DAO Governance Token kainų statistika

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

1.20M
1.20M 1.20M

Naujausia RIPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RIPE turi 1.20M apyvartą ir $ 1.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ripe DAO Governance Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ripe DAO Governance Token, dabartinė Ripe DAO Governance Token kaina yra 1.042USD. Apyvartinė Ripe DAO Governance Token (RIPE) pasiūla yra 1.20M RIPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,248,340.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.30%
    $ 0.003069
    $ 1.068
    $ 1.033
  • 7 dienos
    -16.62%
    $ -0.173259
    $ 2.1485
    $ 1.0297
  • 30 dienų
    -51.38%
    $ -0.535419
    $ 2.1485
    $ 1.0297
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ripe DAO Governance Token kaina pasikeitė $0.003069, atspindinti 0.30% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ripe DAO Governance Token buvo prekiaujama aukščiausia $2.1485 ir žemiausia $1.0297. Kainos pokytis buvo -16.62%. Ši naujausia tendencija parodo RIPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ripe DAO Governance Token įvyko -51.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.535419 vertę. Tai rodo, kad RIPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ripe DAO Governance Token (RIPE) kainų prognozės modulis?

Ripe DAO Governance Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RIPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ripe DAO Governance Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RIPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ripe DAO Governance Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RIPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RIPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ripe DAO Governance Token potencialą.

Kodėl RIPE kainų prognozė yra svarbi?

RIPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RIPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, RIPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RIPE kainų prognozė?
Remiantis Ripe DAO Governance Token (RIPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RIPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RIPE 2026 m.?
1 vieneto Ripe DAO Governance Token (RIPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RIPE kaina 2027 m.?
Ripe DAO Governance Token (RIPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RIPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RIPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ripe DAO Governance Token (RIPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RIPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ripe DAO Governance Token (RIPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RIPE 2030 m.?
1 vieneto Ripe DAO Governance Token (RIPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RIPE kainų prognozė 2040 metams?
Ripe DAO Governance Token (RIPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RIPE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.