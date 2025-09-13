RighteousRetail ($RRT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite RighteousRetail kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek $RRT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte RighteousRetail kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

RighteousRetail kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:54:06(UTC+8)

RighteousRetail Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, RighteousRetail galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000143 prekybos kainą 2025 m.

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, RighteousRetail galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000151 prekybos kainą 2026 m.

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. $RRT ateities kaina yra $ 0.000158 su 10.25% augimo norma.

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. $RRT ateities kaina yra $ 0.000166 su 15.76% augimo norma.

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $RRT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000174, o augimo norma – 21.55%.

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $RRT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000183, o augimo norma – 27.63%.

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. RighteousRetail kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000299 prekybos kainą.

RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. RighteousRetail kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000487 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000143
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000151
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000158
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000166
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000174
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000183
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000192
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000202
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000212
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000223
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000234
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000246
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000258
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000271
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000284
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000299
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės RighteousRetail kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000143
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000143
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000144
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000144
    0.41%
RighteousRetail ($RRT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma $RRT kaina yra $0.000143. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

RighteousRetail ($RRT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė $RRT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000143. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

RighteousRetail ($RRT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė $RRT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000144. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

RighteousRetail ($RRT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma $RRT kaina yra $0.000144. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė RighteousRetail kainų statistika

--
----

--

$ 119.53K
$ 119.53K$ 119.53K

835.22M
835.22M 835.22M

--
----

--

Naujausia $RRT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, $RRT turi 835.22M apyvartą ir $ 119.53K bendrą rinkos kapitalizaciją.

RighteousRetail istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje RighteousRetail, dabartinė RighteousRetail kaina yra 0.000143USD. Apyvartinė RighteousRetail ($RRT) pasiūla yra 835.22M $RRT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $119,528.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.25%
    $ 0
    $ 0.000144
    $ 0.000142
  • 7 dienos
    16.22%
    $ 0.000023
    $ 0.000144
    $ 0.000118
  • 30 dienų
    18.92%
    $ 0.000027
    $ 0.000144
    $ 0.000118
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas RighteousRetail kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas RighteousRetail buvo prekiaujama aukščiausia $0.000144 ir žemiausia $0.000118. Kainos pokytis buvo 16.22%. Ši naujausia tendencija parodo $RRT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį RighteousRetail įvyko 18.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000027 vertę. Tai rodo, kad $RRT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia RighteousRetail ($RRT) kainų prognozės modulis?

RighteousRetail Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas $RRT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius RighteousRetail ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą $RRT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti RighteousRetail kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja $RRT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina $RRT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą RighteousRetail potencialą.

Kodėl $RRT kainų prognozė yra svarbi?

$RRT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į $RRT dabar?
Pagal jūsų prognozes, $RRT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio $RRT kainų prognozė?
Remiantis RighteousRetail ($RRT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama $RRT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 $RRT 2026 m.?
1 vieneto RighteousRetail ($RRT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $RRT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama $RRT kaina 2027 m.?
RighteousRetail ($RRT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 $RRT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė $RRT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RighteousRetail ($RRT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė $RRT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RighteousRetail ($RRT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 $RRT 2030 m.?
1 vieneto RighteousRetail ($RRT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $RRT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia $RRT kainų prognozė 2040 metams?
RighteousRetail ($RRT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 $RRT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:54:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.