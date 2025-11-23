RETRO KIDS (RETRO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite RETRO KIDS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RETRO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte RETRO KIDS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

RETRO KIDS kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
RETRO KIDS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, RETRO KIDS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000005 prekybos kainą 2025 m.

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, RETRO KIDS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000005 prekybos kainą 2026 m.

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RETRO ateities kaina yra $ 0.000005 su 10.25% augimo norma.

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RETRO ateities kaina yra $ 0.000006 su 15.76% augimo norma.

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RETRO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000006, o augimo norma – 21.55%.

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RETRO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000006, o augimo norma – 27.63%.

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. RETRO KIDS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000010 prekybos kainą.

RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. RETRO KIDS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000017 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000005
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000005
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000005
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000006
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000006
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000006
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000007
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000007
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000007
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000008
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000008
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000008
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000009
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000009
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000010
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000010
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės RETRO KIDS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000005
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000005
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000005
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000005
    0.41%
RETRO KIDS (RETRO) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma RETRO kaina yra $0.000005. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

RETRO KIDS (RETRO) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė RETRO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000005. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

RETRO KIDS (RETRO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RETRO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000005. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

RETRO KIDS (RETRO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RETRO kaina yra $0.000005. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė RETRO KIDS kainų statistika

--
----

--

$ 5.24K
$ 5.24K$ 5.24K

999.85M
999.85M 999.85M

--
----

--

Naujausia RETRO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RETRO turi 999.85M apyvartą ir $ 5.24K bendrą rinkos kapitalizaciją.

RETRO KIDS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje RETRO KIDS, dabartinė RETRO KIDS kaina yra 0.000005USD. Apyvartinė RETRO KIDS (RETRO) pasiūla yra 999.85M RETRO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,242.9.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.45%
    $ 0
    $ 0.000005
    $ 0.000005
  • 7 dienos
    -15.81%
    $ -0.000000
    $ 0.000008
    $ 0.000005
  • 30 dienų
    -34.63%
    $ -0.000001
    $ 0.000008
    $ 0.000005
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas RETRO KIDS kaina pasikeitė $0, atspindinti -2.45% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas RETRO KIDS buvo prekiaujama aukščiausia $0.000008 ir žemiausia $0.000005. Kainos pokytis buvo -15.81%. Ši naujausia tendencija parodo RETRO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį RETRO KIDS įvyko -34.63%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad RETRO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia RETRO KIDS (RETRO) kainų prognozės modulis?

RETRO KIDS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RETRO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius RETRO KIDS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RETRO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti RETRO KIDS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RETRO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RETRO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą RETRO KIDS potencialą.

Kodėl RETRO kainų prognozė yra svarbi?

RETRO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RETRO dabar?
Pagal jūsų prognozes, RETRO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RETRO kainų prognozė?
Remiantis RETRO KIDS (RETRO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RETRO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RETRO 2026 m.?
1 vieneto RETRO KIDS (RETRO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RETRO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RETRO kaina 2027 m.?
RETRO KIDS (RETRO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RETRO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RETRO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RETRO KIDS (RETRO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RETRO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RETRO KIDS (RETRO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RETRO 2030 m.?
1 vieneto RETRO KIDS (RETRO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RETRO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RETRO kainų prognozė 2040 metams?
RETRO KIDS (RETRO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RETRO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.