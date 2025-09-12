Resupply USD (REUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Resupply USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Resupply USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Resupply USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Resupply USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Resupply USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.990372 prekybos kainą 2025 m.

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Resupply USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0398 prekybos kainą 2026 m.

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REUSD ateities kaina yra $ 1.0918 su 10.25% augimo norma.

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REUSD ateities kaina yra $ 1.1464 su 15.76% augimo norma.

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2038, o augimo norma – 21.55%.

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2639, o augimo norma – 27.63%.

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Resupply USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0589 prekybos kainą.

Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Resupply USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3537 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.990372
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0398
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0918
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1464
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2038
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2639
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3271
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3935
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4632
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5363
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6132
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6938
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7785
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8674
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9608
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0589
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Resupply USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.990372
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.990507
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.991321
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.994442
    0.41%
Resupply USD (REUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma REUSD kaina yra $0.990372. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Resupply USD (REUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė REUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.990507. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Resupply USD (REUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.991321. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Resupply USD (REUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REUSD kaina yra $0.994442. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Resupply USD kainų statistika

--
----

--

$ 78.82M
$ 78.82M$ 78.82M

79.59M
79.59M 79.59M

--
----

--

Naujausia REUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, REUSD turi 79.59M apyvartą ir $ 78.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Resupply USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Resupply USD, dabartinė Resupply USD kaina yra 0.990372USD. Apyvartinė Resupply USD (REUSD) pasiūla yra 79.59M REUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $78,817,343.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000362
    $ 1.13
    $ 0.989274
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000402
    $ 0.991026
    $ 0.989125
  • 30 dienų
    0.05%
    $ 0.000493
    $ 0.991026
    $ 0.989125
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Resupply USD kaina pasikeitė $0.000362, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Resupply USD buvo prekiaujama aukščiausia $0.991026 ir žemiausia $0.989125. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo REUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Resupply USD įvyko 0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000493 vertę. Tai rodo, kad REUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Resupply USD (REUSD) kainų prognozės modulis?

Resupply USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Resupply USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Resupply USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Resupply USD potencialą.

Kodėl REUSD kainų prognozė yra svarbi?

REUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, REUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REUSD kainų prognozė?
Remiantis Resupply USD (REUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REUSD 2026 m.?
1 vieneto Resupply USD (REUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REUSD kaina 2027 m.?
Resupply USD (REUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resupply USD (REUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resupply USD (REUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REUSD 2030 m.?
1 vieneto Resupply USD (REUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REUSD kainų prognozė 2040 metams?
Resupply USD (REUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.