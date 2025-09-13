Restake Finance (RSTK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Restake Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RSTK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Restake Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Restake Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:41:43(UTC+8)

Restake Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Restake Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007532 prekybos kainą 2025 m.

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Restake Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007909 prekybos kainą 2026 m.

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RSTK ateities kaina yra $ 0.008304 su 10.25% augimo norma.

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RSTK ateities kaina yra $ 0.008720 su 15.76% augimo norma.

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSTK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009156, o augimo norma – 21.55%.

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSTK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009613, o augimo norma – 27.63%.

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Restake Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015659 prekybos kainą.

Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Restake Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.025508 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007532
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007909
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008304
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008720
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009156
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009613
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010094
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010599
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011129
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011685
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012269
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012883
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013527
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014204
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014914
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015659
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Restake Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.007532
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.007533
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007539
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.007563
    0.41%
Restake Finance (RSTK) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma RSTK kaina yra $0.007532. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Restake Finance (RSTK) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė RSTK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007533. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Restake Finance (RSTK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RSTK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007539. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Restake Finance (RSTK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RSTK kaina yra $0.007563. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Restake Finance kainų statistika

--
----

--

$ 287.66K
$ 287.66K$ 287.66K

38.26M
38.26M 38.26M

--
----

--

Naujausia RSTK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RSTK turi 38.26M apyvartą ir $ 287.66K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Restake Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Restake Finance, dabartinė Restake Finance kaina yra 0.007532USD. Apyvartinė Restake Finance (RSTK) pasiūla yra 38.26M RSTK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $287,663.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.47%
    $ 0.000181
    $ 0.007517
    $ 0.007327
  • 7 dienos
    4.07%
    $ 0.000306
    $ 0.009503
    $ 0.006987
  • 30 dienų
    -20.72%
    $ -0.001561
    $ 0.009503
    $ 0.006987
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Restake Finance kaina pasikeitė $0.000181, atspindinti 2.47% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Restake Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.009503 ir žemiausia $0.006987. Kainos pokytis buvo 4.07%. Ši naujausia tendencija parodo RSTK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Restake Finance įvyko -20.72%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001561 vertę. Tai rodo, kad RSTK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Restake Finance (RSTK) kainų prognozės modulis?

Restake Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RSTK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Restake Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RSTK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Restake Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RSTK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RSTK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Restake Finance potencialą.

Kodėl RSTK kainų prognozė yra svarbi?

RSTK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RSTK dabar?
Pagal jūsų prognozes, RSTK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RSTK kainų prognozė?
Remiantis Restake Finance (RSTK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RSTK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RSTK 2026 m.?
1 vieneto Restake Finance (RSTK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSTK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RSTK kaina 2027 m.?
Restake Finance (RSTK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RSTK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RSTK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Restake Finance (RSTK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RSTK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Restake Finance (RSTK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RSTK 2030 m.?
1 vieneto Restake Finance (RSTK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSTK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RSTK kainų prognozė 2040 metams?
Restake Finance (RSTK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RSTK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:41:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.