Resistance Girl (REGI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Resistance Girl kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REGI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Resistance Girl kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Resistance Girl kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:06:35(UTC+8)

Resistance Girl Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Resistance Girl galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001035 prekybos kainą 2025 m.

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Resistance Girl galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001087 prekybos kainą 2026 m.

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REGI ateities kaina yra $ 0.001141 su 10.25% augimo norma.

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REGI ateities kaina yra $ 0.001198 su 15.76% augimo norma.

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REGI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001258, o augimo norma – 21.55%.

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REGI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001321, o augimo norma – 27.63%.

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Resistance Girl kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002152 prekybos kainą.

Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Resistance Girl kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003506 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001035
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001087
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001141
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001198
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001258
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001321
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001387
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001456
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001529
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001606
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001686
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001770
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001859
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001952
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002050
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002152
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Resistance Girl kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001035
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001035
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001036
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001039
    0.41%
Resistance Girl (REGI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma REGI kaina yra $0.001035. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Resistance Girl (REGI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė REGI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001035. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Resistance Girl (REGI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REGI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001036. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Resistance Girl (REGI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REGI kaina yra $0.001039. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Resistance Girl kainų statistika

--
----

--

$ 103.48K
$ 103.48K$ 103.48K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia REGI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, REGI turi 100.00M apyvartą ir $ 103.48K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Resistance Girl istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Resistance Girl, dabartinė Resistance Girl kaina yra 0.001035USD. Apyvartinė Resistance Girl (REGI) pasiūla yra 100.00M REGI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $103,484.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.45%
    $ 0
    $ 0.001034
    $ 0.001014
  • 7 dienos
    -8.21%
    $ -0.000085
    $ 0.001539
    $ 0.000949
  • 30 dienų
    -32.64%
    $ -0.000338
    $ 0.001539
    $ 0.000949
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Resistance Girl kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.45% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Resistance Girl buvo prekiaujama aukščiausia $0.001539 ir žemiausia $0.000949. Kainos pokytis buvo -8.21%. Ši naujausia tendencija parodo REGI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Resistance Girl įvyko -32.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000338 vertę. Tai rodo, kad REGI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Resistance Girl (REGI) kainų prognozės modulis?

Resistance Girl Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REGI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Resistance Girl ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REGI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Resistance Girl kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REGI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REGI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Resistance Girl potencialą.

Kodėl REGI kainų prognozė yra svarbi?

REGI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REGI dabar?
Pagal jūsų prognozes, REGI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REGI kainų prognozė?
Remiantis Resistance Girl (REGI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REGI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REGI 2026 m.?
1 vieneto Resistance Girl (REGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REGI kaina 2027 m.?
Resistance Girl (REGI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REGI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REGI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resistance Girl (REGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REGI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resistance Girl (REGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REGI 2030 m.?
1 vieneto Resistance Girl (REGI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REGI kainų prognozė 2040 metams?
Resistance Girl (REGI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REGI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.