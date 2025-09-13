Reservoir srUSD (SRUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Reservoir srUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SRUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Reservoir srUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Reservoir srUSD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 11:31:10(UTC+8)

Reservoir srUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Reservoir srUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.092 prekybos kainą 2025 m.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Reservoir srUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1466 prekybos kainą 2026 m.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SRUSD ateities kaina yra $ 1.2039 su 10.25% augimo norma.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SRUSD ateities kaina yra $ 1.2641 su 15.76% augimo norma.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3273, o augimo norma – 21.55%.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3936, o augimo norma – 27.63%.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Reservoir srUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2701 prekybos kainą.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Reservoir srUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6978 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.092
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1466
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2039
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2641
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3273
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3936
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4633
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5365
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6133
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6940
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7787
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8676
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9610
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0591
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1620
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2701
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Reservoir srUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.092
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.0921
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0930
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.0964
    0.41%
Reservoir srUSD (SRUSD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SRUSD kaina yra $1.092. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SRUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0921. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SRUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0930. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Reservoir srUSD (SRUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SRUSD kaina yra $1.0964. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Reservoir srUSD kainų statistika

--
----

--

$ 97.01M
$ 97.01M$ 97.01M

88.82M
88.82M 88.82M

--
----

--

Naujausia SRUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SRUSD turi 88.82M apyvartą ir $ 97.01M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Reservoir srUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Reservoir srUSD, dabartinė Reservoir srUSD kaina yra 1.092USD. Apyvartinė Reservoir srUSD (SRUSD) pasiūla yra 88.82M SRUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $97,010,391.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000136
    $ 1.097
    $ 1.087
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000085
    $ 1.0986
    $ 1.0844
  • 30 dienų
    0.63%
    $ 0.006837
    $ 1.0986
    $ 1.0844
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Reservoir srUSD kaina pasikeitė $-0.000136, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Reservoir srUSD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0986 ir žemiausia $1.0844. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo SRUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Reservoir srUSD įvyko 0.63%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.006837 vertę. Tai rodo, kad SRUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Reservoir srUSD (SRUSD) kainų prognozės modulis?

Reservoir srUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SRUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Reservoir srUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SRUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Reservoir srUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SRUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SRUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Reservoir srUSD potencialą.

Kodėl SRUSD kainų prognozė yra svarbi?

SRUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SRUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SRUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SRUSD kainų prognozė?
Remiantis Reservoir srUSD (SRUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SRUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SRUSD 2026 m.?
1 vieneto Reservoir srUSD (SRUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SRUSD kaina 2027 m.?
Reservoir srUSD (SRUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SRUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SRUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reservoir srUSD (SRUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SRUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reservoir srUSD (SRUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SRUSD 2030 m.?
1 vieneto Reservoir srUSD (SRUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SRUSD kainų prognozė 2040 metams?
Reservoir srUSD (SRUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SRUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 11:31:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.