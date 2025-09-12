Reservoir rUSD (RUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Reservoir rUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Reservoir rUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Reservoir rUSD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:29:39(UTC+8)

Reservoir rUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Reservoir rUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.99815 prekybos kainą 2025 m.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Reservoir rUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0480 prekybos kainą 2026 m.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RUSD ateities kaina yra $ 1.1004 su 10.25% augimo norma.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RUSD ateities kaina yra $ 1.1554 su 15.76% augimo norma.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2132, o augimo norma – 21.55%.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2739, o augimo norma – 27.63%.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Reservoir rUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0750 prekybos kainą.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Reservoir rUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3800 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.99815
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0480
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1004
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1554
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2132
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2739
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3376
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4044
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4747
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5484
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6258
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7071
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7925
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8821
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9762
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0750
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Reservoir rUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.99815
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.998286
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.999107
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0022
    0.41%
Reservoir rUSD (RUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RUSD kaina yra $0.99815. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.998286. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.999107. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Reservoir rUSD (RUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RUSD kaina yra $1.0022. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Reservoir rUSD kainų statistika

--
----

--

$ 74.09M
$ 74.09M$ 74.09M

74.22M
74.22M 74.22M

--
----

--

Naujausia RUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RUSD turi 74.22M apyvartą ir $ 74.09M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Reservoir rUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Reservoir rUSD, dabartinė Reservoir rUSD kaina yra 0.99815USD. Apyvartinė Reservoir rUSD (RUSD) pasiūla yra 74.22M RUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $74,087,274.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.13%
    $ -0.001311
    $ 1.002
    $ 0.996528
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000837
    $ 1.0065
    $ 0.994068
  • 30 dienų
    -0.14%
    $ -0.001437
    $ 1.0065
    $ 0.994068
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Reservoir rUSD kaina pasikeitė $-0.001311, atspindinti -0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Reservoir rUSD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0065 ir žemiausia $0.994068. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo RUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Reservoir rUSD įvyko -0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001437 vertę. Tai rodo, kad RUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Reservoir rUSD (RUSD) kainų prognozės modulis?

Reservoir rUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Reservoir rUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Reservoir rUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Reservoir rUSD potencialą.

Kodėl RUSD kainų prognozė yra svarbi?

RUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, RUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RUSD kainų prognozė?
Remiantis Reservoir rUSD (RUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RUSD 2026 m.?
1 vieneto Reservoir rUSD (RUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RUSD kaina 2027 m.?
Reservoir rUSD (RUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reservoir rUSD (RUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Reservoir rUSD (RUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RUSD 2030 m.?
1 vieneto Reservoir rUSD (RUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RUSD kainų prognozė 2040 metams?
Reservoir rUSD (RUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:29:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.