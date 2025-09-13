Regent Coin (REGENT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Regent Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REGENT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Regent Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Regent Coin kainos prognozė
Regent Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Regent Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020409 prekybos kainą 2025 m.

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Regent Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021430 prekybos kainą 2026 m.

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REGENT ateities kaina yra $ 0.022501 su 10.25% augimo norma.

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REGENT ateities kaina yra $ 0.023627 su 15.76% augimo norma.

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REGENT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024808, o augimo norma – 21.55%.

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REGENT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.026048, o augimo norma – 27.63%.

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Regent Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.042430 prekybos kainą.

Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Regent Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.069115 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.020409
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021430
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022501
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023627
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024808
    21.55%
  • 2030
    $ 0.026048
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027351
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028718
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.030154
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031662
    55.13%
  • 2035
    $ 0.033245
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034907
    71.03%
  • 2037
    $ 0.036653
    79.59%
  • 2038
    $ 0.038486
    88.56%
  • 2039
    $ 0.040410
    97.99%
  • 2040
    $ 0.042430
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Regent Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.020409
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.020412
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020429
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.020493
    0.41%
Regent Coin (REGENT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma REGENT kaina yra $0.020409. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Regent Coin (REGENT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė REGENT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020412. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Regent Coin (REGENT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REGENT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020429. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Regent Coin (REGENT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REGENT kaina yra $0.020493. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Regent Coin kainų statistika

Naujausia REGENT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, REGENT turi 2.88M apyvartą ir $ 58.80K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Regent Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Regent Coin, dabartinė Regent Coin kaina yra 0.020409USD. Apyvartinė Regent Coin (REGENT) pasiūla yra 2.88M REGENT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $58,800.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.04%
    $ 0.000407
    $ 0.020506
    $ 0.018802
  • 7 dienos
    60.71%
    $ 0.012389
    $ 0.021504
    $ 0.011201
  • 30 dienų
    83.86%
    $ 0.017115
    $ 0.021504
    $ 0.011201
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Regent Coin kaina pasikeitė $0.000407, atspindinti 2.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Regent Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.021504 ir žemiausia $0.011201. Kainos pokytis buvo 60.71%. Ši naujausia tendencija parodo REGENT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Regent Coin įvyko 83.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.017115 vertę. Tai rodo, kad REGENT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Regent Coin (REGENT) kainų prognozės modulis?

Regent Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REGENT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Regent Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REGENT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Regent Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REGENT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REGENT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Regent Coin potencialą.

Kodėl REGENT kainų prognozė yra svarbi?

REGENT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REGENT dabar?
Pagal jūsų prognozes, REGENT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REGENT kainų prognozė?
Remiantis Regent Coin (REGENT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REGENT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REGENT 2026 m.?
1 vieneto Regent Coin (REGENT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REGENT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REGENT kaina 2027 m.?
Regent Coin (REGENT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REGENT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REGENT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Regent Coin (REGENT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REGENT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Regent Coin (REGENT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REGENT 2030 m.?
1 vieneto Regent Coin (REGENT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REGENT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REGENT kainų prognozė 2040 metams?
Regent Coin (REGENT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REGENT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.