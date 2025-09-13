Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Real Sociedad Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RSO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Real Sociedad Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Real Sociedad Fan Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Real Sociedad Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Real Sociedad Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.049190 prekybos kainą 2025 m.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Real Sociedad Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.051649 prekybos kainą 2026 m.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RSO ateities kaina yra $ 0.054232 su 10.25% augimo norma.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RSO ateities kaina yra $ 0.056943 su 15.76% augimo norma.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.059791, o augimo norma – 21.55%.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.062780, o augimo norma – 27.63%.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Real Sociedad Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.102263 prekybos kainą.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Real Sociedad Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.166575 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.049190
    0.00%
  • 2026
    $ 0.051649
    5.00%
  • 2027
    $ 0.054232
    10.25%
  • 2028
    $ 0.056943
    15.76%
  • 2029
    $ 0.059791
    21.55%
  • 2030
    $ 0.062780
    27.63%
  • 2031
    $ 0.065919
    34.01%
  • 2032
    $ 0.069215
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.072676
    47.75%
  • 2034
    $ 0.076310
    55.13%
  • 2035
    $ 0.080125
    62.89%
  • 2036
    $ 0.084132
    71.03%
  • 2037
    $ 0.088338
    79.59%
  • 2038
    $ 0.092755
    88.56%
  • 2039
    $ 0.097393
    97.99%
  • 2040
    $ 0.102263
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Real Sociedad Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.049190
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.049196
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.049237
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.049392
    0.41%
Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma RSO kaina yra $0.049190. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė RSO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.049196. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RSO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.049237. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RSO kaina yra $0.049392. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Real Sociedad Fan Token kainų statistika

--
----

--

$ 51.76K
$ 51.76K$ 51.76K

1.05M
1.05M 1.05M

--
----

--

Naujausia RSO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RSO turi 1.05M apyvartą ir $ 51.76K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Real Sociedad Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Real Sociedad Fan Token, dabartinė Real Sociedad Fan Token kaina yra 0.049190USD. Apyvartinė Real Sociedad Fan Token (RSO) pasiūla yra 1.05M RSO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $51,756.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    7.65%
    $ 0.003762
    $ 0.055789
    $ 0.049185
  • 30 dienų
    26.82%
    $ 0.013190
    $ 0.055789
    $ 0.049185
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Real Sociedad Fan Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Real Sociedad Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.055789 ir žemiausia $0.049185. Kainos pokytis buvo 7.65%. Ši naujausia tendencija parodo RSO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Real Sociedad Fan Token įvyko 26.82%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.013190 vertę. Tai rodo, kad RSO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Real Sociedad Fan Token (RSO) kainų prognozės modulis?

Real Sociedad Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RSO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Real Sociedad Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RSO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Real Sociedad Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RSO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RSO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Real Sociedad Fan Token potencialą.

Kodėl RSO kainų prognozė yra svarbi?

RSO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RSO dabar?
Pagal jūsų prognozes, RSO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RSO kainų prognozė?
Remiantis Real Sociedad Fan Token (RSO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RSO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RSO 2026 m.?
1 vieneto Real Sociedad Fan Token (RSO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RSO kaina 2027 m.?
Real Sociedad Fan Token (RSO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RSO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RSO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Real Sociedad Fan Token (RSO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RSO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Real Sociedad Fan Token (RSO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RSO 2030 m.?
1 vieneto Real Sociedad Fan Token (RSO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RSO kainų prognozė 2040 metams?
Real Sociedad Fan Token (RSO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RSO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.