Rari Governance (RGT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rari Governance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RGT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rari Governance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rari Governance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:54:54(UTC+8)

Rari Governance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rari Governance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.069301 prekybos kainą 2025 m.

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rari Governance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.072766 prekybos kainą 2026 m.

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RGT ateities kaina yra $ 0.076404 su 10.25% augimo norma.

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RGT ateities kaina yra $ 0.080224 su 15.76% augimo norma.

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RGT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.084235, o augimo norma – 21.55%.

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RGT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.088447, o augimo norma – 27.63%.

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rari Governance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.144071 prekybos kainą.

Rari Governance (RGT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rari Governance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.234677 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.069301
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072766
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076404
    10.25%
  • 2028
    $ 0.080224
    15.76%
  • 2029
    $ 0.084235
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088447
    27.63%
  • 2031
    $ 0.092869
    34.01%
  • 2032
    $ 0.097513
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.102389
    47.75%
  • 2034
    $ 0.107508
    55.13%
  • 2035
    $ 0.112884
    62.89%
  • 2036
    $ 0.118528
    71.03%
  • 2037
    $ 0.124454
    79.59%
  • 2038
    $ 0.130677
    88.56%
  • 2039
    $ 0.137211
    97.99%
  • 2040
    $ 0.144071
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Rari Governance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.069301
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.069310
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.069367
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.069585
    0.41%
Rari Governance (RGT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RGT kaina yra $0.069301. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rari Governance (RGT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RGT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.069310. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rari Governance (RGT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RGT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.069367. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rari Governance (RGT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RGT kaina yra $0.069585. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rari Governance kainų statistika

--
----

--

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

11.26M
11.26M 11.26M

--
----

--

Naujausia RGT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RGT turi 11.26M apyvartą ir $ 2.81M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Rari Governance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rari Governance, dabartinė Rari Governance kaina yra 0.069301USD. Apyvartinė Rari Governance (RGT) pasiūla yra 11.26M RGT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,814,347.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.73%
    $ 0.001840
    $ 0.25008
    $ 0.067461
  • 7 dienos
    -0.70%
    $ -0.000490
    $ 0.478517
    $ 0.061518
  • 30 dienų
    3.86%
    $ 0.002676
    $ 0.478517
    $ 0.061518
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rari Governance kaina pasikeitė $0.001840, atspindinti 2.73% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rari Governance buvo prekiaujama aukščiausia $0.478517 ir žemiausia $0.061518. Kainos pokytis buvo -0.70%. Ši naujausia tendencija parodo RGT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rari Governance įvyko 3.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002676 vertę. Tai rodo, kad RGT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Rari Governance (RGT) kainų prognozės modulis?

Rari Governance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RGT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rari Governance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RGT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rari Governance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RGT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RGT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rari Governance potencialą.

Kodėl RGT kainų prognozė yra svarbi?

RGT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RGT dabar?
Pagal jūsų prognozes, RGT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RGT kainų prognozė?
Remiantis Rari Governance (RGT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RGT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RGT 2026 m.?
1 vieneto Rari Governance (RGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RGT kaina 2027 m.?
Rari Governance (RGT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RGT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RGT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rari Governance (RGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RGT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rari Governance (RGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RGT 2030 m.?
1 vieneto Rari Governance (RGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RGT kainų prognozė 2040 metams?
Rari Governance (RGT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RGT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:54:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.