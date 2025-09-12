Quantum Biology DAO (QBIO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Quantum Biology DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek QBIO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Quantum Biology DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Quantum Biology DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Quantum Biology DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Quantum Biology DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010684 prekybos kainą 2025 m.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Quantum Biology DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011218 prekybos kainą 2026 m.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. QBIO ateities kaina yra $ 0.011779 su 10.25% augimo norma.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. QBIO ateities kaina yra $ 0.012368 su 15.76% augimo norma.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QBIO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012986, o augimo norma – 21.55%.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QBIO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013635, o augimo norma – 27.63%.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Quantum Biology DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022211 prekybos kainą.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Quantum Biology DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.036179 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010684
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011218
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011779
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012368
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012986
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013635
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014317
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015033
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015785
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016574
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017403
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018273
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019186
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020146
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021153
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022211
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Quantum Biology DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.010684
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010685
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010694
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.010727
    0.41%
Quantum Biology DAO (QBIO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma QBIO kaina yra $0.010684. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė QBIO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010685. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė QBIO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010694. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Quantum Biology DAO (QBIO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma QBIO kaina yra $0.010727. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Quantum Biology DAO kainų statistika

--
----

--

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

192.70M
192.70M 192.70M

--
----

--

Naujausia QBIO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, QBIO turi 192.70M apyvartą ir $ 2.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Quantum Biology DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Quantum Biology DAO, dabartinė Quantum Biology DAO kaina yra 0.010684USD. Apyvartinė Quantum Biology DAO (QBIO) pasiūla yra 192.70M QBIO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,058,763.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.74%
    $ 0.000483
    $ 0.010732
    $ 0.010185
  • 7 dienos
    9.12%
    $ 0.000974
    $ 0.010877
    $ 0.009801
  • 30 dienų
    6.16%
    $ 0.000658
    $ 0.010877
    $ 0.009801
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Quantum Biology DAO kaina pasikeitė $0.000483, atspindinti 4.74% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Quantum Biology DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.010877 ir žemiausia $0.009801. Kainos pokytis buvo 9.12%. Ši naujausia tendencija parodo QBIO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Quantum Biology DAO įvyko 6.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000658 vertę. Tai rodo, kad QBIO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Quantum Biology DAO (QBIO) kainų prognozės modulis?

Quantum Biology DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas QBIO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Quantum Biology DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą QBIO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Quantum Biology DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja QBIO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina QBIO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Quantum Biology DAO potencialą.

Kodėl QBIO kainų prognozė yra svarbi?

QBIO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į QBIO dabar?
Pagal jūsų prognozes, QBIO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio QBIO kainų prognozė?
Remiantis Quantum Biology DAO (QBIO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama QBIO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 QBIO 2026 m.?
1 vieneto Quantum Biology DAO (QBIO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QBIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama QBIO kaina 2027 m.?
Quantum Biology DAO (QBIO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 QBIO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė QBIO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Quantum Biology DAO (QBIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė QBIO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Quantum Biology DAO (QBIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 QBIO 2030 m.?
1 vieneto Quantum Biology DAO (QBIO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QBIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia QBIO kainų prognozė 2040 metams?
Quantum Biology DAO (QBIO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 QBIO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.