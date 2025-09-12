Quan2um ($QNTM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Quan2um kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek $QNTM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Quan2um kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Quan2um kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:54:05(UTC+8)

Quan2um Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Quan2um galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002344 prekybos kainą 2025 m.

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Quan2um galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002461 prekybos kainą 2026 m.

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. $QNTM ateities kaina yra $ 0.002584 su 10.25% augimo norma.

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. $QNTM ateities kaina yra $ 0.002714 su 15.76% augimo norma.

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $QNTM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002849, o augimo norma – 21.55%.

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $QNTM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002992, o augimo norma – 27.63%.

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Quan2um kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004874 prekybos kainą.

Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Quan2um kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007939 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002344
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002461
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002584
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002714
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002849
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002992
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003141
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003298
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003463
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003637
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003818
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004009
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004210
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004420
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004641
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004874
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Quan2um kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002344
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002344
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002346
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002354
    0.41%
Quan2um ($QNTM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma $QNTM kaina yra $0.002344. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Quan2um ($QNTM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė $QNTM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002344. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Quan2um ($QNTM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė $QNTM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002346. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Quan2um ($QNTM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma $QNTM kaina yra $0.002354. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Quan2um kainų statistika

Naujausia $QNTM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, $QNTM turi 500.00M apyvartą ir $ 1.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Quan2um istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Quan2um, dabartinė Quan2um kaina yra 0.002344USD. Apyvartinė Quan2um ($QNTM) pasiūla yra 500.00M $QNTM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,166,972.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.29%
    $ 0.000117
    $ 0.002380
    $ 0.002206
  • 7 dienos
    16.21%
    $ 0.000380
    $ 0.002380
    $ 0.001924
  • 30 dienų
    -0.91%
    $ -0.000021
    $ 0.002380
    $ 0.001924
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Quan2um kaina pasikeitė $0.000117, atspindinti 5.29% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Quan2um buvo prekiaujama aukščiausia $0.002380 ir žemiausia $0.001924. Kainos pokytis buvo 16.21%. Ši naujausia tendencija parodo $QNTM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Quan2um įvyko -0.91%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000021 vertę. Tai rodo, kad $QNTM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Quan2um ($QNTM) kainų prognozės modulis?

Quan2um Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas $QNTM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Quan2um ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą $QNTM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Quan2um kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja $QNTM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina $QNTM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Quan2um potencialą.

Kodėl $QNTM kainų prognozė yra svarbi?

$QNTM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į $QNTM dabar?
Pagal jūsų prognozes, $QNTM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio $QNTM kainų prognozė?
Remiantis Quan2um ($QNTM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama $QNTM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 $QNTM 2026 m.?
1 vieneto Quan2um ($QNTM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $QNTM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama $QNTM kaina 2027 m.?
Quan2um ($QNTM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 $QNTM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė $QNTM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Quan2um ($QNTM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė $QNTM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Quan2um ($QNTM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 $QNTM 2030 m.?
1 vieneto Quan2um ($QNTM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $QNTM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia $QNTM kainų prognozė 2040 metams?
Quan2um ($QNTM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 $QNTM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.