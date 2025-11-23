Prism AI (PRSAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Prism AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PRSAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Prism AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Prism AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 03:05:23(UTC+8)

Prism AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Prism AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005636 prekybos kainą 2025 m.

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Prism AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005918 prekybos kainą 2026 m.

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PRSAI ateities kaina yra $ 0.006214 su 10.25% augimo norma.

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PRSAI ateities kaina yra $ 0.006525 su 15.76% augimo norma.

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRSAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006851, o augimo norma – 21.55%.

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRSAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007193, o augimo norma – 27.63%.

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Prism AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011718 prekybos kainą.

Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Prism AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.019087 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005636
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005918
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006214
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006525
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006851
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007193
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007553
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007931
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008327
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008744
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009181
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009640
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010122
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010628
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011160
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011718
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Prism AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.005636
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.005637
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005642
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.005659
    0.41%
Prism AI (PRSAI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma PRSAI kaina yra $0.005636. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Prism AI (PRSAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė PRSAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005637. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Prism AI (PRSAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PRSAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005642. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Prism AI (PRSAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PRSAI kaina yra $0.005659. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Prism AI kainų statistika

--
----

--

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

1.00M
1.00M 1.00M

--
----

--

Naujausia PRSAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PRSAI turi 1.00M apyvartą ir $ 5.64K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Prism AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Prism AI, dabartinė Prism AI kaina yra 0.005636USD. Apyvartinė Prism AI (PRSAI) pasiūla yra 1.00M PRSAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,636.6.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -12.70%
    $ -0.000716
    $ 0.007463
    $ 0.005592
  • 30 dienų
    -31.19%
    $ -0.001758
    $ 0.007463
    $ 0.005592
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Prism AI kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Prism AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.007463 ir žemiausia $0.005592. Kainos pokytis buvo -12.70%. Ši naujausia tendencija parodo PRSAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Prism AI įvyko -31.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001758 vertę. Tai rodo, kad PRSAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Prism AI (PRSAI) kainų prognozės modulis?

Prism AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PRSAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Prism AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PRSAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Prism AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PRSAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PRSAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Prism AI potencialą.

Kodėl PRSAI kainų prognozė yra svarbi?

PRSAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PRSAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, PRSAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PRSAI kainų prognozė?
Remiantis Prism AI (PRSAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PRSAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PRSAI 2026 m.?
1 vieneto Prism AI (PRSAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRSAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PRSAI kaina 2027 m.?
Prism AI (PRSAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PRSAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PRSAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Prism AI (PRSAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PRSAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Prism AI (PRSAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PRSAI 2030 m.?
1 vieneto Prism AI (PRSAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRSAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PRSAI kainų prognozė 2040 metams?
Prism AI (PRSAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PRSAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.