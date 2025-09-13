PowerTrade Fuel (PTF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PowerTrade Fuel kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PTF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PowerTrade Fuel kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PowerTrade Fuel kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
PowerTrade Fuel Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PowerTrade Fuel galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013546 prekybos kainą 2025 m.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PowerTrade Fuel galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014223 prekybos kainą 2026 m.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PTF ateities kaina yra $ 0.014935 su 10.25% augimo norma.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PTF ateities kaina yra $ 0.015681 su 15.76% augimo norma.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PTF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.016465, o augimo norma – 21.55%.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PTF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.017289, o augimo norma – 27.63%.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PowerTrade Fuel kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.028162 prekybos kainą.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PowerTrade Fuel kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.045873 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.013546
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014223
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014935
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015681
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016465
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017289
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018153
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019061
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.020014
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021015
    55.13%
  • 2035
    $ 0.022065
    62.89%
  • 2036
    $ 0.023169
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024327
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025544
    88.56%
  • 2039
    $ 0.026821
    97.99%
  • 2040
    $ 0.028162
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PowerTrade Fuel kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.013546
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.013548
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013559
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.013602
    0.41%
PowerTrade Fuel (PTF) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma PTF kaina yra $0.013546. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė PTF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013548. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PTF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013559. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PowerTrade Fuel (PTF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PTF kaina yra $0.013602. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PowerTrade Fuel kainų statistika

--
----

--

$ 333.83K
$ 333.83K$ 333.83K

24.57M
24.57M 24.57M

--
----

--

Naujausia PTF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PTF turi 24.57M apyvartą ir $ 333.83K bendrą rinkos kapitalizaciją.

PowerTrade Fuel istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PowerTrade Fuel, dabartinė PowerTrade Fuel kaina yra 0.013546USD. Apyvartinė PowerTrade Fuel (PTF) pasiūla yra 24.57M PTF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $333,829.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.13%
    $ 0
    $ 0.013614
    $ 0.013515
  • 7 dienos
    -7.12%
    $ -0.000964
    $ 0.019926
    $ 0.013516
  • 30 dienų
    -32.21%
    $ -0.004364
    $ 0.019926
    $ 0.013516
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PowerTrade Fuel kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PowerTrade Fuel buvo prekiaujama aukščiausia $0.019926 ir žemiausia $0.013516. Kainos pokytis buvo -7.12%. Ši naujausia tendencija parodo PTF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PowerTrade Fuel įvyko -32.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004364 vertę. Tai rodo, kad PTF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia PowerTrade Fuel (PTF) kainų prognozės modulis?

PowerTrade Fuel Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PTF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PowerTrade Fuel ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PTF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PowerTrade Fuel kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PTF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PTF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PowerTrade Fuel potencialą.

Kodėl PTF kainų prognozė yra svarbi?

PTF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PTF dabar?
Pagal jūsų prognozes, PTF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PTF kainų prognozė?
Remiantis PowerTrade Fuel (PTF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PTF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PTF 2026 m.?
1 vieneto PowerTrade Fuel (PTF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PTF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PTF kaina 2027 m.?
PowerTrade Fuel (PTF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PTF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PTF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PowerTrade Fuel (PTF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PTF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PowerTrade Fuel (PTF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PTF 2030 m.?
1 vieneto PowerTrade Fuel (PTF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PTF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PTF kainų prognozė 2040 metams?
PowerTrade Fuel (PTF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PTF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.