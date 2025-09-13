Povel Durev (DUREV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Povel Durev kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DUREV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Povel Durev kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Povel Durev kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Povel Durev Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Povel Durev galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010066 prekybos kainą 2025 m.

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Povel Durev galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010569 prekybos kainą 2026 m.

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DUREV ateities kaina yra $ 0.011098 su 10.25% augimo norma.

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DUREV ateities kaina yra $ 0.011653 su 15.76% augimo norma.

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUREV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012236, o augimo norma – 21.55%.

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUREV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012847, o augimo norma – 27.63%.

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Povel Durev kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020927 prekybos kainą.

Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Povel Durev kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.034089 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010066
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010569
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011098
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011653
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012236
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012847
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013490
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014164
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014872
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015616
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016397
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017217
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018078
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018982
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019931
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020927
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Povel Durev kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.010066
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.010067
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010076
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.010107
    0.41%
Povel Durev (DUREV) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma DUREV kaina yra $0.010066. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Povel Durev (DUREV) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė DUREV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010067. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Povel Durev (DUREV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DUREV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010076. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Povel Durev (DUREV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DUREV kaina yra $0.010107. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Povel Durev kainų statistika

--
----

--

$ 999.89K
$ 999.89K$ 999.89K

99.33M
99.33M 99.33M

--
----

--

Naujausia DUREV kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DUREV turi 99.33M apyvartą ir $ 999.89K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Povel Durev istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Povel Durev, dabartinė Povel Durev kaina yra 0.010066USD. Apyvartinė Povel Durev (DUREV) pasiūla yra 99.33M DUREV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $999,894.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.94%
    $ 0
    $ 0.010114
    $ 0.009967
  • 7 dienos
    3.24%
    $ 0.000326
    $ 0.010517
    $ 0.009148
  • 30 dienų
    -4.10%
    $ -0.000413
    $ 0.010517
    $ 0.009148
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Povel Durev kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.94% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Povel Durev buvo prekiaujama aukščiausia $0.010517 ir žemiausia $0.009148. Kainos pokytis buvo 3.24%. Ši naujausia tendencija parodo DUREV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Povel Durev įvyko -4.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000413 vertę. Tai rodo, kad DUREV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Povel Durev (DUREV) kainų prognozės modulis?

Povel Durev Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DUREV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Povel Durev ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DUREV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Povel Durev kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DUREV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DUREV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Povel Durev potencialą.

Kodėl DUREV kainų prognozė yra svarbi?

DUREV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DUREV dabar?
Pagal jūsų prognozes, DUREV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DUREV kainų prognozė?
Remiantis Povel Durev (DUREV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DUREV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DUREV 2026 m.?
1 vieneto Povel Durev (DUREV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUREV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DUREV kaina 2027 m.?
Povel Durev (DUREV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DUREV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DUREV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Povel Durev (DUREV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DUREV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Povel Durev (DUREV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DUREV 2030 m.?
1 vieneto Povel Durev (DUREV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUREV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DUREV kainų prognozė 2040 metams?
Povel Durev (DUREV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DUREV kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.