Popsicle Finance (ICE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Popsicle Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ICE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Popsicle Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Popsicle Finance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:52:20(UTC+8)

Popsicle Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Popsicle Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017642 prekybos kainą 2025 m.

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Popsicle Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018524 prekybos kainą 2026 m.

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ICE ateities kaina yra $ 0.019450 su 10.25% augimo norma.

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ICE ateities kaina yra $ 0.020422 su 15.76% augimo norma.

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ICE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.021444, o augimo norma – 21.55%.

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ICE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.022516, o augimo norma – 27.63%.

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Popsicle Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.036676 prekybos kainą.

Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Popsicle Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.059742 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.017642
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018524
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019450
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020422
    15.76%
  • 2029
    $ 0.021444
    21.55%
  • 2030
    $ 0.022516
    27.63%
  • 2031
    $ 0.023642
    34.01%
  • 2032
    $ 0.024824
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.026065
    47.75%
  • 2034
    $ 0.027368
    55.13%
  • 2035
    $ 0.028737
    62.89%
  • 2036
    $ 0.030173
    71.03%
  • 2037
    $ 0.031682
    79.59%
  • 2038
    $ 0.033266
    88.56%
  • 2039
    $ 0.034930
    97.99%
  • 2040
    $ 0.036676
    107.89%
Trumpalaikės Popsicle Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.017642
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.017644
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.017659
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.017714
    0.41%
Popsicle Finance (ICE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ICE kaina yra $0.017642. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Popsicle Finance (ICE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ICE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.017644. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Popsicle Finance (ICE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ICE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.017659. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Popsicle Finance (ICE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ICE kaina yra $0.017714. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Popsicle Finance kainų statistika

--

$ 117.86K
$ 117.86K

6.75M
6.75M

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, ICE turi 6.75M apyvartą ir $ 117.86K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Popsicle Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Popsicle Finance, dabartinė Popsicle Finance kaina yra 0.017642USD. Apyvartinė Popsicle Finance (ICE) pasiūla yra 6.75M ICE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $117,863.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -21.83%
    $ -0.004927
    $ 0.289991
    $ 0.005103
  • 7 dienos
    -93.52%
    $ -0.016499
    $ 0.289822
    $ 0.005102
  • 30 dienų
    -92.04%
    $ -0.016238
    $ 0.289822
    $ 0.005102
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Popsicle Finance kaina pasikeitė $-0.004927, atspindinti -21.83% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Popsicle Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.289822 ir žemiausia $0.005102. Kainos pokytis buvo -93.52%. Ši naujausia tendencija parodo ICE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Popsicle Finance įvyko -92.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.016238 vertę. Tai rodo, kad ICE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Popsicle Finance (ICE) kainų prognozės modulis?

Popsicle Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ICE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Popsicle Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ICE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Popsicle Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ICE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ICE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Popsicle Finance potencialą.

Kodėl ICE kainų prognozė yra svarbi?

ICE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ICE dabar?
Pagal jūsų prognozes, ICE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ICE kainų prognozė?
Remiantis Popsicle Finance (ICE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ICE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ICE 2026 m.?
1 vieneto Popsicle Finance (ICE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ICE kaina 2027 m.?
Popsicle Finance (ICE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ICE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ICE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Popsicle Finance (ICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ICE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Popsicle Finance (ICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ICE 2030 m.?
1 vieneto Popsicle Finance (ICE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ICE kainų prognozė 2040 metams?
Popsicle Finance (ICE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ICE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.