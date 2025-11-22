POL Staked WBERA (SWBERA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite POL Staked WBERA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SWBERA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte POL Staked WBERA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

POL Staked WBERA kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:22:52(UTC+8)

POL Staked WBERA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, POL Staked WBERA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.26 prekybos kainą 2025 m.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, POL Staked WBERA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.3230 prekybos kainą 2026 m.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SWBERA ateities kaina yra $ 1.3891 su 10.25% augimo norma.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SWBERA ateities kaina yra $ 1.4586 su 15.76% augimo norma.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWBERA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.5315, o augimo norma – 21.55%.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWBERA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.6081, o augimo norma – 27.63%.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. POL Staked WBERA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.6194 prekybos kainą.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. POL Staked WBERA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.2668 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.26
    0.00%
  • 2026
    $ 1.3230
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3891
    10.25%
  • 2028
    $ 1.4586
    15.76%
  • 2029
    $ 1.5315
    21.55%
  • 2030
    $ 1.6081
    27.63%
  • 2031
    $ 1.6885
    34.01%
  • 2032
    $ 1.7729
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.8615
    47.75%
  • 2034
    $ 1.9546
    55.13%
  • 2035
    $ 2.0524
    62.89%
  • 2036
    $ 2.1550
    71.03%
  • 2037
    $ 2.2627
    79.59%
  • 2038
    $ 2.3759
    88.56%
  • 2039
    $ 2.4947
    97.99%
  • 2040
    $ 2.6194
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės POL Staked WBERA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.26
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.2601
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.2612
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.2651
    0.41%
POL Staked WBERA (SWBERA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma SWBERA kaina yra $1.26. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė SWBERA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.2601. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SWBERA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.2612. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

POL Staked WBERA (SWBERA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SWBERA kaina yra $1.2651. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė POL Staked WBERA kainų statistika

--
----

--

$ 24.70M
$ 24.70M$ 24.70M

19.72M
19.72M 19.72M

--
----

--

Naujausia SWBERA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SWBERA turi 19.72M apyvartą ir $ 24.70M bendrą rinkos kapitalizaciją.

POL Staked WBERA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje POL Staked WBERA, dabartinė POL Staked WBERA kaina yra 1.26USD. Apyvartinė POL Staked WBERA (SWBERA) pasiūla yra 19.72M SWBERA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24,698,358.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.35%
    $ -0.004451
    $ 1.29
    $ 1.19
  • 7 dienos
    -43.16%
    $ -0.543877
    $ 2.4668
    $ 1.1916
  • 30 dienų
    -48.39%
    $ -0.609775
    $ 2.4668
    $ 1.1916
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas POL Staked WBERA kaina pasikeitė $-0.004451, atspindinti -0.35% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas POL Staked WBERA buvo prekiaujama aukščiausia $2.4668 ir žemiausia $1.1916. Kainos pokytis buvo -43.16%. Ši naujausia tendencija parodo SWBERA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį POL Staked WBERA įvyko -48.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.609775 vertę. Tai rodo, kad SWBERA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia POL Staked WBERA (SWBERA) kainų prognozės modulis?

POL Staked WBERA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SWBERA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius POL Staked WBERA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SWBERA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti POL Staked WBERA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SWBERA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SWBERA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą POL Staked WBERA potencialą.

Kodėl SWBERA kainų prognozė yra svarbi?

SWBERA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SWBERA dabar?
Pagal jūsų prognozes, SWBERA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SWBERA kainų prognozė?
Remiantis POL Staked WBERA (SWBERA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SWBERA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SWBERA 2026 m.?
1 vieneto POL Staked WBERA (SWBERA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWBERA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SWBERA kaina 2027 m.?
POL Staked WBERA (SWBERA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SWBERA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SWBERA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, POL Staked WBERA (SWBERA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SWBERA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, POL Staked WBERA (SWBERA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SWBERA 2030 m.?
1 vieneto POL Staked WBERA (SWBERA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWBERA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SWBERA kainų prognozė 2040 metams?
POL Staked WBERA (SWBERA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SWBERA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.