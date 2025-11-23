PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PokPok Agent Brain by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CTDA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PokPok Agent Brain by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PokPok Agent Brain by Virtuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:50:12(UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PokPok Agent Brain by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001051 prekybos kainą 2025 m.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PokPok Agent Brain by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001104 prekybos kainą 2026 m.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CTDA ateities kaina yra $ 0.001159 su 10.25% augimo norma.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CTDA ateities kaina yra $ 0.001217 su 15.76% augimo norma.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CTDA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001278, o augimo norma – 21.55%.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CTDA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001342, o augimo norma – 27.63%.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PokPok Agent Brain by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002186 prekybos kainą.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PokPok Agent Brain by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003561 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001051
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001104
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001159
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001217
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001278
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001342
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001409
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001479
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001553
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001631
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001713
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001798
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001888
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001983
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002082
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002186
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PokPok Agent Brain by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001051
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001051
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001052
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001056
    0.41%
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma CTDA kaina yra $0.001051. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė CTDA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001051. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CTDA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001052. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CTDA kaina yra $0.001056. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PokPok Agent Brain by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 169.89K
$ 169.89K$ 169.89K

161.53M
161.53M 161.53M

--
----

--

Naujausia CTDA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CTDA turi 161.53M apyvartą ir $ 169.89K bendrą rinkos kapitalizaciją.

PokPok Agent Brain by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PokPok Agent Brain by Virtuals, dabartinė PokPok Agent Brain by Virtuals kaina yra 0.001051USD. Apyvartinė PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) pasiūla yra 161.53M CTDA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $169,894.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -5.14%
    $ 0
    $ 0.001154
    $ 0.001038
  • 7 dienos
    -40.17%
    $ -0.000422
    $ 0.001815
    $ 0.001039
  • 30 dienų
    -42.29%
    $ -0.000444
    $ 0.001815
    $ 0.001039
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PokPok Agent Brain by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti -5.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PokPok Agent Brain by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.001815 ir žemiausia $0.001039. Kainos pokytis buvo -40.17%. Ši naujausia tendencija parodo CTDA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PokPok Agent Brain by Virtuals įvyko -42.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000444 vertę. Tai rodo, kad CTDA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) kainų prognozės modulis?

PokPok Agent Brain by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CTDA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PokPok Agent Brain by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CTDA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PokPok Agent Brain by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CTDA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CTDA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PokPok Agent Brain by Virtuals potencialą.

Kodėl CTDA kainų prognozė yra svarbi?

CTDA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CTDA dabar?
Pagal jūsų prognozes, CTDA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CTDA kainų prognozė?
Remiantis PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CTDA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CTDA 2026 m.?
1 vieneto PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CTDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CTDA kaina 2027 m.?
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CTDA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CTDA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CTDA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CTDA 2030 m.?
1 vieneto PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CTDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CTDA kainų prognozė 2040 metams?
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CTDA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:50:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.