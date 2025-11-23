Plume Staked ETH (PETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Plume Staked ETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Plume Staked ETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Plume Staked ETH kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:32:06(UTC+8)

Plume Staked ETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Plume Staked ETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2,709.16 prekybos kainą 2025 m.

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Plume Staked ETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2,844.618 prekybos kainą 2026 m.

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PETH ateities kaina yra $ 2,986.8489 su 10.25% augimo norma.

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PETH ateities kaina yra $ 3,136.1913 su 15.76% augimo norma.

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3,293.0009, o augimo norma – 21.55%.

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3,457.6509, o augimo norma – 27.63%.

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Plume Staked ETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5,632.1490 prekybos kainą.

Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Plume Staked ETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 9,174.1773 prekybos kainą.

Trumpalaikės Plume Staked ETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 2,709.16
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 2,709.5311
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 2,711.7578
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 2,720.2935
    0.41%
Plume Staked ETH (PETH) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma PETH kaina yra $2,709.16. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Plume Staked ETH (PETH) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė PETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2,709.5311. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Plume Staked ETH (PETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2,711.7578. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Plume Staked ETH (PETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PETH kaina yra $2,720.2935. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Plume Staked ETH kainų statistika

$ 116.49K
$ 116.49K$ 116.49K

43.00
43.00 43.00

Naujausia PETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PETH turi 43.00 apyvartą ir $ 116.49K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Plume Staked ETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Plume Staked ETH, dabartinė Plume Staked ETH kaina yra 2,709.16USD. Apyvartinė Plume Staked ETH (PETH) pasiūla yra 43.00 PETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $116,490.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.39%
    $ -38.3232
    $ 2,762.16
    $ 2,669.02
  • 7 dienos
    -13.73%
    $ -372.1751
    $ 3,909.2229
    $ 2,641.9566
  • 30 dienų
    -30.16%
    $ -817.1278
    $ 3,909.2229
    $ 2,641.9566
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Plume Staked ETH kaina pasikeitė $-38.3232, atspindinti -1.39% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Plume Staked ETH buvo prekiaujama aukščiausia $3,909.2229 ir žemiausia $2,641.9566. Kainos pokytis buvo -13.73%. Ši naujausia tendencija parodo PETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Plume Staked ETH įvyko -30.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-817.1278 vertę. Tai rodo, kad PETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Plume Staked ETH (PETH) kainų prognozės modulis?

Plume Staked ETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Plume Staked ETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Plume Staked ETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Plume Staked ETH potencialą.

Kodėl PETH kainų prognozė yra svarbi?

PETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, PETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PETH kainų prognozė?
Remiantis Plume Staked ETH (PETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PETH 2026 m.?
1 vieneto Plume Staked ETH (PETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PETH kaina 2027 m.?
Plume Staked ETH (PETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plume Staked ETH (PETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plume Staked ETH (PETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PETH 2030 m.?
1 vieneto Plume Staked ETH (PETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PETH kainų prognozė 2040 metams?
Plume Staked ETH (PETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PETH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:32:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.