Plaza LevETH (LEVETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Plaza LevETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LEVETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Plaza LevETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Plaza LevETH kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:09:58(UTC+8)

Plaza LevETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Plaza LevETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2,295.42 prekybos kainą 2025 m.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Plaza LevETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2,410.1910 prekybos kainą 2026 m.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LEVETH ateities kaina yra $ 2,530.7005 su 10.25% augimo norma.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LEVETH ateities kaina yra $ 2,657.2355 su 15.76% augimo norma.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEVETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2,790.0973, o augimo norma – 21.55%.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEVETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2,929.6022, o augimo norma – 27.63%.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Plaza LevETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4,772.0133 prekybos kainą.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Plaza LevETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 7,773.1068 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2,295.42
    0.00%
  • 2026
    $ 2,410.1910
    5.00%
  • 2027
    $ 2,530.7005
    10.25%
  • 2028
    $ 2,657.2355
    15.76%
  • 2029
    $ 2,790.0973
    21.55%
  • 2030
    $ 2,929.6022
    27.63%
  • 2031
    $ 3,076.0823
    34.01%
  • 2032
    $ 3,229.8864
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3,391.3807
    47.75%
  • 2034
    $ 3,560.9498
    55.13%
  • 2035
    $ 3,738.9973
    62.89%
  • 2036
    $ 3,925.9471
    71.03%
  • 2037
    $ 4,122.2445
    79.59%
  • 2038
    $ 4,328.3567
    88.56%
  • 2039
    $ 4,544.7745
    97.99%
  • 2040
    $ 4,772.0133
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Plaza LevETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 2,295.42
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 2,295.7344
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 2,297.6210
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 2,304.8532
    0.41%
Plaza LevETH (LEVETH) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LEVETH kaina yra $2,295.42. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LEVETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2,295.7344. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LEVETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2,297.6210. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Plaza LevETH (LEVETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LEVETH kaina yra $2,304.8532. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Plaza LevETH kainų statistika

--
----

--

$ 267.42K
$ 267.42K$ 267.42K

116.50
116.50 116.50

--
----

--

Naujausia LEVETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LEVETH turi 116.50 apyvartą ir $ 267.42K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Plaza LevETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Plaza LevETH, dabartinė Plaza LevETH kaina yra 2,295.42USD. Apyvartinė Plaza LevETH (LEVETH) pasiūla yra 116.50 LEVETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $267,416.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    7.96%
    $ 169.27
    $ 2,529.51
    $ 2,126.15
  • 7 dienos
    4.92%
    $ 112.8270
    $ 9,712.9346
    $ 2,147.0442
  • 30 dienų
    -75.93%
    $ -1,743.1385
    $ 9,712.9346
    $ 2,147.0442
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Plaza LevETH kaina pasikeitė $169.27, atspindinti 7.96% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Plaza LevETH buvo prekiaujama aukščiausia $9,712.9346 ir žemiausia $2,147.0442. Kainos pokytis buvo 4.92%. Ši naujausia tendencija parodo LEVETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Plaza LevETH įvyko -75.93%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1,743.1385 vertę. Tai rodo, kad LEVETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Plaza LevETH (LEVETH) kainų prognozės modulis?

Plaza LevETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LEVETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Plaza LevETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LEVETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Plaza LevETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LEVETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LEVETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Plaza LevETH potencialą.

Kodėl LEVETH kainų prognozė yra svarbi?

LEVETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LEVETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, LEVETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LEVETH kainų prognozė?
Remiantis Plaza LevETH (LEVETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LEVETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LEVETH 2026 m.?
1 vieneto Plaza LevETH (LEVETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEVETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LEVETH kaina 2027 m.?
Plaza LevETH (LEVETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LEVETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LEVETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plaza LevETH (LEVETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LEVETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plaza LevETH (LEVETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LEVETH 2030 m.?
1 vieneto Plaza LevETH (LEVETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEVETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LEVETH kainų prognozė 2040 metams?
Plaza LevETH (LEVETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LEVETH kaina pasieks --.
