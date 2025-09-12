Pirate Nation Token (PIRATE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pirate Nation Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PIRATE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pirate Nation Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pirate Nation Token kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:37:58(UTC+8)

Pirate Nation Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pirate Nation Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031990 prekybos kainą 2025 m.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pirate Nation Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033590 prekybos kainą 2026 m.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PIRATE ateities kaina yra $ 0.035269 su 10.25% augimo norma.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PIRATE ateities kaina yra $ 0.037033 su 15.76% augimo norma.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PIRATE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038884, o augimo norma – 21.55%.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PIRATE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.040828, o augimo norma – 27.63%.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pirate Nation Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.066505 prekybos kainą.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pirate Nation Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.108331 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.031990
    0.00%
  • 2026
    $ 0.033590
    5.00%
  • 2027
    $ 0.035269
    10.25%
  • 2028
    $ 0.037033
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038884
    21.55%
  • 2030
    $ 0.040828
    27.63%
  • 2031
    $ 0.042870
    34.01%
  • 2032
    $ 0.045013
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.047264
    47.75%
  • 2034
    $ 0.049627
    55.13%
  • 2035
    $ 0.052109
    62.89%
  • 2036
    $ 0.054714
    71.03%
  • 2037
    $ 0.057450
    79.59%
  • 2038
    $ 0.060322
    88.56%
  • 2039
    $ 0.063339
    97.99%
  • 2040
    $ 0.066505
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pirate Nation Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.031990
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.031994
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.032021
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.032121
    0.41%
Pirate Nation Token (PIRATE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PIRATE kaina yra $0.031990. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PIRATE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031994. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PIRATE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.032021. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pirate Nation Token (PIRATE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PIRATE kaina yra $0.032121. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pirate Nation Token kainų statistika

$ 7.15M
$ 7.15M$ 7.15M

223.37M
223.37M 223.37M

Naujausia PIRATE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PIRATE turi 223.37M apyvartą ir $ 7.15M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Pirate Nation Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pirate Nation Token, dabartinė Pirate Nation Token kaina yra 0.031990USD. Apyvartinė Pirate Nation Token (PIRATE) pasiūla yra 223.37M PIRATE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,145,197.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.03%
    $ 0.000325
    $ 0.032782
    $ 0.031509
  • 7 dienos
    -3.98%
    $ -0.001274
    $ 0.049569
    $ 0.031530
  • 30 dienų
    -35.46%
    $ -0.011345
    $ 0.049569
    $ 0.031530
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pirate Nation Token kaina pasikeitė $0.000325, atspindinti 1.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pirate Nation Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.049569 ir žemiausia $0.031530. Kainos pokytis buvo -3.98%. Ši naujausia tendencija parodo PIRATE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pirate Nation Token įvyko -35.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011345 vertę. Tai rodo, kad PIRATE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Pirate Nation Token (PIRATE) kainų prognozės modulis?

Pirate Nation Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PIRATE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pirate Nation Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PIRATE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pirate Nation Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PIRATE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PIRATE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pirate Nation Token potencialą.

Kodėl PIRATE kainų prognozė yra svarbi?

PIRATE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PIRATE dabar?
Pagal jūsų prognozes, PIRATE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PIRATE kainų prognozė?
Remiantis Pirate Nation Token (PIRATE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PIRATE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PIRATE 2026 m.?
1 vieneto Pirate Nation Token (PIRATE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PIRATE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PIRATE kaina 2027 m.?
Pirate Nation Token (PIRATE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PIRATE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PIRATE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pirate Nation Token (PIRATE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PIRATE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pirate Nation Token (PIRATE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PIRATE 2030 m.?
1 vieneto Pirate Nation Token (PIRATE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PIRATE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PIRATE kainų prognozė 2040 metams?
Pirate Nation Token (PIRATE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PIRATE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.